El conservador ilustrado

Recuerdo que, cuando adolescente, decidí cambiar, desde el Bachillerato de Ciencias, cuyo primer curso había superado, al de Humanidades, una amiga me comentó que le parecía inútil estudiar Latín y Griego, lenguas muertas que ya no habla nadie, y que ella preferiría aprender catalán y vasco. Su opinión era ampliamente compartida, como la de quienes opinaban que era un error tirar por Humanidades, pues las ciencias tienen “más salidas”, e incluso que las letras eran para los tontos. Tópico cazurro donde los haya pero que, por lo que me cuentan mis estudiantes, sigue hoy muy extendido.

Para ponerme al día en latín, fui a clases particulares con un profesor jubilado. Se llamaba Conrado, era un hombre serio y tranquilo, y que explicaba con claridad cristalina las reglas de esa lengua. Creo que le caí bien, y él a mí también, aunque discrepábamos en cuestiones políticas, pues en una ocasión me hizo el elogio de Fraga. Con él traduje incluso algún breve pasaje de Cicerón, y tan bien me enseñó, que aparte de aprobar el latín de bachillerato, ya en la universidad obtuve matrícula de honor en Latín I y Latín II, primero con Manuel Mañas y luego con Luis Merino. Cuento todas estas batallitas solo para transmitir que, aunque tras esos años, los conocimientos de latín, y no digamos de griego, se me oxidaron y olvidaron un poco (porque, claro, no los habla nadie), siempre sentí cercana esa cultura clásica, y creo que cualquiera que estudie latín tendrá una conciencia más clara y rica de la lengua quehabla, más en el caso nuestro pues el castellano, como el catalán, no son sino los hijos de aquel idioma.

He recordado aquellos tiempos leyendo El ejemplo y su antagonista. Arquitectura de la imitatio en la filosofía de Cicerón, el libro de Iker Martínez Fernández, profesor de Historia de la Filosofía Antigua y Pensamiento Romano en la UNED, libro que se basa en su tesis doctoral y que ha publicado la Universidad de Venecia. El libro va mucho más allá de lo que hace suponer su título pues, basado en un extensísimo conocimiento de la biografía y obra de Cicerón (106 a.C – 43 a.C.), nos traza el proyecto de quien, no perteneciendo a la aristocracia romana, sino siendo un homus novus, de origen plebeyo, fue el mayor defensor de los conservadores, los optimates frente a los populares que, en la época, con mayor lógica que ahora, eran los representantes del pueblo llano.

La cuestión de la imitatio tiene más calado y enseñanzas de lo que podría parecernos, pues el orator perfectus propuesto por el célebre abogado, si aprende a base de dominar el estilo de los mejores, es solo para alcanzar un estilo propio que los asimile. Cicerón, que no era precisamente modesto, termina proponiéndose a sí mismo como modelo y, si en política no terminó bien (Marco Antonio hizo que lo degollaran y expusieran su cabeza y sus manos como advertencia pública), la posteridad consagró sus discursos como ejemplo de perfección, aprendidos y estudiados por generaciones durante siglos.

Cicerón, como señala Martínez, no era un reaccionario, y su insistencia en conservar los mores maiorum, las costumbres de los antepasados, no le impedía ver que los tiempos estaban cambiando. Sus discursos, durísimos contra populistas como Catilina o Marco Antonio, y su destino, nos hacen ver aquella época como no tan distinta de la nuestra, y a mí me hace pensar en un John McCain u otros republicanos de la vieja escuela, conservadores pero civilizados, oponiéndose a la desvergüenza de Donald Trump. Recuerdo que, cuando vivía en Alemania, se lanzó una revista llamada Cicero, que pretendía ser un foro de pensamiento conservador, frente al progresista Der Spiegel. Hoy día, triunfan más bien los grotescos Catilinas, o las catalinas tipo Díaz Ayuso.

