La herida no cerrada del PP

Dos acontecimientos han confluido esta semana en torno al PP de Extremadura que dejan pocas dudas sobre las diferencias entre la presidenta regional, María Guardiola y el presidente del partido en Plasencia y alcalde desde hace más de once años, Fernando Pizarro. Una herida abierta que no se ha cerrado o el PP no ha sabido cerrar.

Guardiola comparecía el miércoles con los candidatos a la alcaldía de Cáceres, Badajoz y Mérida y defendía la «fortaleza como partido» del PP. Subrayaba además una necesidad, la de «trabajar como un equipo». Un equipo al que le falta sin duda una pata, la de Plasencia. Puede decir el PP que no estaba Pizarro porque todavía no ha sido presentado oficialmente como candidato y este es el segundo acontecimiento que, como poco, ha sembrado incertidumbre entre los militantes y no militantes, que se preguntan si habrá habido algún cambio de opinión sobre su candidatura. Visto lo ocurrido en Mérida, que se nombró a una candidata y al día siguiente a otro, nada parece imposible. No sería lógico, desde luego, ni comprensible descartar al único candidato que ha logrado tres mayorías absolutas consecutivas para el PP. Al contrario, habría que mimarlo, pero claro, es que quería ser el presidente regional del partido y tuvo que dar un paso al lado para que lo fuera Guardiola. La situación no es agradable y la tensión se masca en el ambiente cuando están juntos, en las pocas ocasiones en que la presidenta ha tenido actos en Plasencia. Pero lo lógico hubiera sido que, antes de aplazar su candidatura se hubiera cerrado convenientemente la fecha. Argumenta el PP que ha sido solo un problema de agenda con Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del partido, que asistirá a su presentación. Será la única de los cuatro principales candidatos a la que acuda un cargo nacional. ¿Lo ha impuesto Pizarro como recompensa por su paso a un lado? Es otra de las preguntas sin respuesta que ha generado el aplazamiento de su presentación. Pero aunque no se haya producido, Guardiola no puede obviar que es un peso pesado en el partido por sus logros y su lealtad. El ninguneo a su persona, pero por extensión a Plasencia, cuando conforma un equipo para trabajar por la región solo se puede entender pensando que se pone lo personal por encima del interés general y del propio partido. ¿Dónde está la unidad?