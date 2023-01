Cada vez que saco los adornos de Navidad y los vuelvo a guardar tengo la misma sensación. Siempre me parece que una y otra cosa la hubiera hecho ayer, en vez de hace un año, y experimento ese vértigo que siempre te marea cuando eres consciente de que el tiempo vuela, de que en esto de la vida vamos todos montados, sin ningún tipo de discriminación, en un eficiente y puntual tren bala.

Si hace unos años el tempo que me proponía que marcase mi vida, para tratar de no meterle más prisa a la prisa, era un “allegro ma non troppo” (rápido pero no tanto), voy a empezar a decantarme por el “moderato”, el “andante” o el “adagio”.

No quiero correr, no me apetece ni me da la gana, ya he vivido estresada, en un “presto”, “presttissimo” durante muchos años, y ahora necesito empezar a saborear esa vida que ya va de por sí demasiado rápida y se te escapa entre los dedos como como la fina arena de la playa.

Antes también concretaba mucho los propósitos de año nuevo, pero ahora lo dejo todo en un simple cuidarme y cuidar a los que quiero, a los que merecen la pena, sin perder un minuto de mi valioso tiempo con quien ya ha demostrado que no quiere o no es digno de viajar a mi lado.

Hay personas que se merecen que les perdones todo y otras que no se merecen absolutamente nada. Así de drástica y selectiva me he vuelto con los años, sin odios pero tampoco sin concesiones a un posible tropezar dos veces con la misma piedra si puedo evitarlo.

Además, como gran parte de mi tiempo lo tengo que seguir dedicando a mi trabajo, debo de ser especialmente cuidadosa en este área y negarme a que me cambien las reglas del juego al final del partido.

Durante más de tres décadas he sido periodista en la misma empresa y siempre he tratado de cumplir mi tarea lo más honesta y diligentemente posible. Nunca quise otra cosa que ser buena en mi trabajo, sin más aspiraciones. No me gusta ni sé mandar y tampoco podía meter más presión a mi vida con una cardiopatía que dio la cara cuando tenía apenas 30 años y que desde entonces ha resultado una espada de Damocles explosiva al mezclarse con un trastorno de ansiedad que ha amargado mi existencia.

Por eso, no pienso consentir que ahora, después de todo lo dado, incluso a costa de mi propia salud, quieran hacer de mí, a los 57 años, una periodista orquesta que escriba, grabe y edite vídeos al mismo tiempo que alimento de contenidos a redes sociales en un tiempo récord.

Ya lo digo de antemano, que no cuenten conmigo para ello, me parece un fraude y un maltrato que no estoy dispuesta a tolerar.

Llegué a las redacciones cuando todavía había máquinas de escribir y he vivido un sin fin de revoluciones tecnológicas; he corrido por carreteras a la búsqueda de un teléfono fijo para mandar mi crónica y me he subido a montañas para lograr que los primeros teléfonos móviles tuvieran cobertura; también he convencido a muchas personas, y no era fácil, para que me dejaran conectar mi arcaico ordenador portátil a su línea fija.

Lo mío no es el inmovilismo, eso está ya absolutamente demostrado, pero creo que me merezco vivir mis últimos años laborales con la dignidad que aporta la sensación del trabajo bien hecho y no con la inseguridad y el miedo de que me queda todo por aprender y por hacer en una carrera de obstáculos en la que compito en total desigualdad con nativos digitales que se codean de tú a tú con la tecnología, aunque abusen continuamente del mal uso del gerundio o empiecen una noticia con adverbio de tiempo.

Que nadie piense que esto significa que no tengo ganas de aprender, de conocer, de experimentar. Todo lo contrario, mi mente no perderá nunca ese ansia, sencillamente porque es uno de los anhelos que mueve cada uno de mis días, pero no quiero que ese aprendizaje venga marcado por otros en el tempo del “presttissimo”.

Pretender que yo sea otra en este momento de mi vida es tan absurdo como pedirme ahora que borre mis arrugas y muestre una piel tersa o tenga las carnes tan prietas como hace tres décadas, algo imposible, perverso e irrespetuoso con la persona que soy en la actualidad.

Mi gran propósito de año nuevo es cuidarme, ya lo he dicho, y en ese cuidarme y valorarme, lo primero es pedir respeto para mí y mis convicciones, para mi tempo. De ahí esta perorata inútil contra viento y marea.

* La autora es periodista