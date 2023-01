Vargas Llosa, Preysler y la guerra cultural

Mario Vargas Llosa (n. 1936) escribió en 2021 un relato titulado «Los vientos». Su protagonista, un hombre mayor, cuenta que ya casi no va «al teatro ni a la ópera, pese a lo mucho que antes me gustaban […] porque ahora se han vuelto también una astracanada, un pretexto para usar las pantallitas, como todo en este mundo electrónico y digital […]».

Es el mismo relato donde el anciano narrador cree que «solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena». Impresiona lo que dice de su amante: «Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida […] nunca más fui feliz». Solo fue «un enamoramiento de la pichula, no del corazón». Impresiona más si pensamos que Vargas Llosa podría estar refiriéndose al abandono de Patricia, su esposa durante cincuenta años (1965-2015), por su aventura con Isabel Preysler.

En realidad, el escritor, sin saberlo, ya había hablado de esa ruptura entre dos vidas, entre dos culturas, ya había hablado de aquel 2015, uno de esos años «que revientan una vida». Fue tres años antes de romper con Patricia. En 2012 se publicó «La civilización del espectáculo», su primera obra tras recoger el Nobel en 2010. En aquel ensayo intentaba definir la cultura contemporánea como «la civilización del espectáculo», parafraseando «La sociedad del espectáculo» del filósofo situacionista francés Guy Debord (1931-1994). En realidad, Vargas Llosa revisaba en sus páginas, bajo su óptica liberal, la magistral obra francesa, marcadamente marxista. Llosa contrapone la «alta cultura» (2012: 41) frente a «la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información […] el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo (2012: 34).

Ese «periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo» viene denominándose, según el tiempo y el lugar, «crónica social», «prensa rosa» o «periodismo del corazón».

Isabel Preysler Arrastia (n. 1950) es, por expresarlo de algún modo, la cúspide de la pirámide de la crónica social o, como se la llama en la jerga, «la reina de corazones». Procedente de familia adinerada por parte de madre y de padre, sin formación terminada y sin empleo alguno conocido, de Preysler se sabe exclusivamente por sus emparejamientos con hombres ricos: el cantante Julio Iglesias (1971-1978), el empresario y aristócrata Carlos Falcó y Fernández de Córdoba (1980-1985), el político Miguel Boyer (1988-2014) y Mario Vargas Llosa (2015-2022).

Paradójicamente, Llosa y Preysler podrían ser considerados paradigmas de las dos culturas que convivieron en el siglo XX: la alta cultura a la que alude el escritor en su ensayo, y la cultura de masas. Él ha llegado a ser Premio Nobel, uno de los mayores honores de la cultura declinante, y ella es el personaje más emblemático de la prensa rosa, a su vez columna vertebral de la cultura de masas. Él lo ha sido todo, ella no ha sido nada. Él lega algunas de las mejores obras literarias escritas por un ser humano, ella solo el liviano y superfluo «polvo de estrellas».

La guerra cultural en la que vivimos, entre los valores decadentes de las democracias liberales de Occidente (un liberalismo del que es entusiasta Vargas Llosa) y los viejos valores dominantes en el renovado Este, fue anticipada por la guerra entre la ya casi extinta cultura clásica y la victoriosa cultura de masas.

Como el propio Vargas Llosa parece reconocer en «Los vientos», su pichula le metió en un mundo al que no pertenecía ni podía pertenecer, y ese parece haber sido el factor determinante de su ruptura. Pero, ¿se ha roto solo su relación sentimental o también su prestigio? Estaría bien conocer su opinión. Según «La civilización del espectáculo», que él mismo escribió en 2012, también se ha quebrado su prestigio. Quizá porque su pichula no le dejó pensar en lo que él sabía ya de sobra, y es que con la cultura de masas, salvo excepciones, no se puede bailar sin que ella marque el paso. Y eso aunque el imperio sobre el que reina Preysler esté contando sus últimos años de vida. Ya se sabe que todos los regímenes mueren matando, y, del mismo modo que aquí ha vencido Preysler, el sistema hegemónico aún ganará algunas batallas antes de perder la guerra.

