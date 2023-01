Entre la bruma de la congestión nasal y el dolor de cabeza, y las gafas de cerca empañadas por la mascarilla, los titulares bailan el vals de la mañana, que no es precisamente alegre. Lo que creía una gripe ha devenido en coronavirus, por el arte de birlibirloque de una prueba que podría no haberme hecho ante la engañosa tranquilidad en la que vivimos.

"No hace falta un test que nos confirme que estamos enfermos, que vivimos enfermos, contagiados de un virus para el que no existe vacuna

Hay que acostumbrarse a vivir con el virus, nos dicen, pero nosotros nos lo hemos tomado de otra manera, y no vivimos con él como lo haríamos con el amigo pesado o el cuñado cargante que nos da la brasa de vez en cuando, sino que vivimos de espaldas a él, como niños pequeños. Cerramos los ojos, y creemos que así el mundo y sus peligros desaparecen.

Pero no. Estoy bien, a salvo por las dosis necesarias de la vacuna, o así quiero creerlo. Pasará y daré gracias por seguir en pie, porque no queremos ver que todavía hay personas a las que les afecta más que a otras, aún no se sabe por qué.

Como procuro no salir sin necesidad, aunque sea con mascarilla, me he dedicado a leer, a ratos, hasta que me ha podido esta especie de niebla que no había vuelto a sentir desde las gripes de la infancia. Entonces, daba gusto ponerse enferma, dejarse cuidar y mimar, pasar las mañanas leyendo mientras los demás iban y venían a sus obligaciones.

Beber zumo de naranja, escuchar la voz tranquila de mi madre, crecer un poco cuando salías de la cama. Ahora no hay nada de eso, y si creces, es a lo ancho, aunque tampoco pasa nada.

También he tenido tiempo para leer la prensa despacio, a un ritmo distinto al cotidiano. Entre la bruma, los titulares resaltan y duelen, y aun así, seguimos anestesiados. En China más de sesenta millones de personas han perdido la vida en poco más de un mes debido a las nuevas medidas menos restrictivas contra el virus. Sesenta millones.

La OMS pide cifras más exactas, así que pueden ser muchos más. China se defiende diciendo que, ante la avalancha de contagios, no puede contar las muertes. En Ucrania tampoco pueden llevar la cuenta exacta. Los soldados se toman una bebida energética, cogen un paquete de tabaco y avanzan pisando cadáveres. No pueden dar un paso sin encontrarse con muertos, dicen los soldados.

Doy vueltas a los titulares en estos días de congestión y dolor de cabeza. No hemos salido mejores. No hemos aprendido nada, no sabemos nada. No hace falta ningún test que nos confirme que estamos enfermos, que vivimos enfermos, contagiados de un virus para el que no existe vacuna ni intención de buscarla, y que nos despoja de todo lo que nos ha convertido en humanos, anestesiados no contra nuestro dolor, sino contra el ajeno, inmersos en el caldo de cultivo de la indiferencia.