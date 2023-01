Nada es gratis

Aunque odiada por muchos y amada por otros, lo cierto, es que Margaret Thatcher, la dama de hierro inglesa, a veces sentenciaba verdades incuestionables, y una de ellas además de sentido común: «No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o gravándolos más. No es bueno pensar que alguien más pagará, ya que ese ‘alguien más’ eres tú. No existe el dinero público; solo hay dinero de los contribuyentes».

"Por desgracia, los políticos recurren a la peor de las esclavitudes, la que te encadena sin cadenas

No hemos ni siquiera empezado las elecciones municipales y autonómicas, mucho menos las generales, para que el dinero público, ese que sale exclusivamente del contribuyente en todas sus variantes, trabajos y cantidades, ya sea el recurso más utilizado por nuestros políticos para poder seguir decidiendo qué hacer con él durante cuatro años más, o hasta que se acabe.

Imagínense por un momento que cambiamos el eufemismo «con dinero público» por «con vuestro dinero», o mejor dicho «con tu dinero», seguro que las palabras «gratis» o «bono» entre muchas otras, ya no te suenan igual, pero no por egoísta ni mucho menos, porque como contribuyente y quizás no llegando a fin de mes, o deslomándote para llegar, ese gratis o café para todos, no significa lo mismo para ti que para el otro, o consideras que el café, ya que sale de tu bolsillo, no puede ser para todos por igual, o porque prefieras por el contrario la leche para quien la necesite.

Por desgracia, y sin darnos cuenta, por comodidad quizás, o porque no somos conscientes, cada vez más las políticas o los políticos recurren a la peor de las esclavitudes, la que te encadena sin cadenas, la que te silencia aunque quieras gritar, la que te hace depender de ellos y para ellos, y no de ti y para ti o los tuyos.

Como dice el famoso proverbio chino «Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida», pero lo que no dice el proverbio es que muchas veces no interesa enseñar a pescar porque, mientras no sepa pescar, el hombre seguirá dependiendo del pez que se le está dando y, por tanto, de quien se lo está proporcionando; pero lo que es peor, no solo no querrá aprender, es que aún si supiera, se preguntaría para qué el esfuerzo de pescar mientras tenga peces.

Y hablando de peces y políticas o políticos, cuando la única solución es esa, el pez será la pescadilla que se muerde la cola, mientras más peces, menos pescadores, y mientras menos pescadores, menos peces para repartir.

Nada es gratis, pero si tiene que serlo, y usted y yo tenemos que pagarlo, que sea para quienes no tengan de momento peces, luego para cañas de pescar y, finalmente, para enseñarles a pescar durante el resto de su vida y así poder seguir teniendo peces para quienes de momento no los tenga, esa es la única pescadilla que merece morderse la cola con dinero público.