Por qué los populismos pueden ser la solución

Porque no lo serán. Y eso, a largo plazo, debe permitirnos recomponer estructuras que, ahora mismo y bajo la presión de los extremos, están en cuestión.

Veamos un ejemplo práctico: cuando los partidos extremistas (más dado al uso del populismo, pero en absoluto su exclusiva patente de corso) han logrado experiencia de gobierno, les ha costado enormemente mantener esos centros de poder. En una era tan acelerada de información, es fácil olvidar que Podemos llegó a tener recientemente en sus manos las alcaldías de las dos grandes urbes de España, Madrid y Barcelona. No sólo no conservaron una de ellas, sino que sufrieron una significativa bajada en votos en ambos casos. Se puede argumentar que este descenso es propio del desgaste electoral inherente al ejercicio del poder o de la obligación de gobernar en minoría. Sin restar importancia a esos factores, su peso es relativo. Hay otro que tiene una mayor relevancia: no es tan sencillo lanzar proclamas y compromisos en campaña como convertir tu anclaje popular en acción de gobierno.

Conviene no poner sólo el foco en los partidos populistas. Al fin y al cabo, las formaciones políticas no son más que vehículos creados para la consecución del poder. Es la mejor condición para cumplir con su programa. Mejor o peor intencionado. Si funcionan las estrategias propias del populismo en la actualidad, con una ingente capacidad para estar informado al alcance de la mano, habrá que entender que son los votantes los que deciden comprar esa «mercancía», muchas veces averiada, de forma voluntaria.

Esto abre la cuestión del porqué se radicaliza el voto en una sociedad que disfruta de un alto de grado de bienestar. Ahí podremos completar el «círculo de responsabilidad». Lo que nos obliga a retrotraernos en el tiempo década y media atrás, al inicio de la gran crisis financiera. Esta larga recesión destruyó dos convicciones que se habían arraigado profundidad en la conciencia de las sociedades occidentales: la sostenibilidad de los sistemas de protección social y la vinculación de la formación (especialmente, universitaria) al empleo. En definitiva, una ruptura de la confianza.

La población sintió que los modelos políticos más tradicionales habían fallado. Ni la izquierda representaba ya una respuesta social ni la derecha significa conservar esquemas. El diseño de la salida de la crisis no fue «limpio». El cambio en la sociedad actual es permanente. La gran crisis (junto a la posterior pandemia) simplemente afloró transformaciones que ya existían, pero a los que se prestaba menor atención. Ahora somos más conscientes que la debilidad del estado en sus finanzas tiene implicaciones para la sanidad y la educación. Por tanto, tiene sentido que se dieran en grandes grupos sociales desorientación e ira contra un sistema que ya no «cumple» su parte del contrato social implícito.

Ese es el caldo de cultivo del populismo. En realidad, estos partidos sólo parecen proponer soluciones, que la realidad se encarga de desmentir. Sus formas y su lenguaje, habitualmente incendiarios, buscan dramatizar los problemas de la sociedad, incluso creando algunos donde sólo había malfuncionamientos, como ha ocurrido con la desastrosa técnica legislativa de la modificación legislativa de la libertad sexual o la llamada «ley trans», criticadas desde ámbitos impulsores de las normas.

La realidad de la gestión pública es más tozuda, y ahí es donde vemos que las boutades, como la del vicepresidente de Vox en Castilla León

Cuando se ensucia el debate político, se extrema el conflicto con el contrario y, en fin, la crispación se dispara, es normal que muchos se sientan perdidos. Surgen las opciones populistas que proponen crear frenos, actuar sin complejos o propugnar respuestas rápidas y sencillas ante problemas complejos. Una forma de calmar la ansiedad social. Nos dicen que van a armar políticas de impacto pero al final lo que comprobamos son meros golpes de efecto,

La realidad de la gestión pública es más tozuda, y ahí es donde vemos que las boutades, como la del vicepresidente de Vox en Castilla León, o las algaradas y la denuncia de «bulos» por la secretaria de igualdad (con sus palabras textuales grabadas. En fin) no sólo no aportan nada sino que nos cuestan dinero. Con una derivación más peligrosa: pueden arrastrar a los grandes partidos a acercarse a sus posiciones por la aritmética parlamentaria.

Por eso me pregunto si estos populismos no son sino una fiebre necesaria, para purgar necesariamente los virus de nuestro sistema. Nos lo dirán los votos y el comportamiento de unos partidos mayoritarios que debían cuidar nuestras instituciones y considerar los pactos como un bien social.

Igual estoy confundiendo deseo con realidad.

*Abogado, experto en finanzas