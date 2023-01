Política del absurdo

La política es una súbita extinción de la alegría. Deslizo el dedo por la pantalla y me siento desplazada entre convulsiones viendo que todo se refiere sucesivamente a la doctrina de partido y que los varones, sean de unas u otras siglas, me parecen duquesas rezagadas, al no encontrar la puerta de salida en un baile donde ya no suscitan amores.

Veo de repente a una María Guardiola montada a caballo jugando a ser una descamisada del PP y entonces es cuando apago la luz azul del móvil. ¿Qué les costará a los políticos preservar eso llamado sentido común? Vivimos rodeados de políticos cazadores de votos que acechan despiertos las faltas de los demás en vez de salir a buscar la verdadera necesidad o de mejorar su elocuencia mucho antes que su imagen o las fiestas del calendario. Estamos inmersos en una nueva tormenta social; ya las tempestades se hacen visibles en el horizonte con cuerpo de urna y otra vez que se lanzan los políticos de manera irrevocable a ligarse lo que sea que encuentren por el camino. Ahí está Guillermo Fernández Vara: un sentimiento le sostiene, la esperanza de ascender una última vez en la carrera política. No desea más que el destino de nuevo le vuelva a dar tablero en el juego universal de la política; y si esto no fuera cierto ¿por qué no retirarse a descansar y dedicarse a pintar o cultivar sus talentos y su carácter de forma anónima y con colores vivos, casi líricos? Tal vez, por qué no, publicar sus memorias o escribir de lo que sea como ha hecho Carlos Floriano que digo yo debe aburrirse o es maestro en estirar el tiempo porque ya tiene librito que le lleve de gira por las casetas. Debe pensar Floriano que el Senado es ese asilo para veteranos donde la política vaga somnolienta. Y en tan palpitante panorama María Guardiola acepta gustosa el encargo de expulsar al PSOE de la tarima, de echarlo por la borda con su encanto de mujer hecha a sí misma; una especie de raza nueva alejada de “los pieles rojas”, sin Monagos ni Redondos ni cascos de bomberos, entregada a la idea de un partido más popular y descamisado. Y allá que se sube a un tren, a un escenario a bailar por Rosalía, o a un caballo desde donde ir soltando lastre. Comienza la lucha fuera de casa María, pero ¡ojo! recuerde que la gloria es transitoria, que decían los romanos, así deberá afrontar casi con la misma terquedad y osadía la batalla interna; ya sabe, todas esas maquinaciones contra las que no cabe más que un gran golpe teatral. El poder sigue siendo un enigma, puede que los que están en la cumbre lo vean como algo mágico e hipnótico El poder sigue siendo un enigma, puede que los que están en la cumbre lo vean como algo mágico e hipnótico, pero en realidad el poder efectivo y calculado se adquiere con laboriosidad, habilidad y observación sistemáticas. Hay que tener mucho cuidado con cada paso dado en la escalera de caracol de la ascensión. Para que ese poder sea sólido y duradero debe oírse tronar la voz de mando dura y aguda pero por alguna extraña razón esta nueva hornada de políticos va cometiendo los mismos errores de la anterior; camina por la misma senda del espectáculo: una partida de cartas o de bolos por aquí, una de Rosalía por allá… Ya estoy viendo venir las romerías y los paseos bucólicos por el campo, las ferias de Zafra y por ahí pañoleta en cuello. El horror. Así como un éxito único no prueba nada para un escritor, una encuesta no conduce al paraíso, debe haber un titánico trabajo detrás de limpieza y restauración. Pero sobre todo vivir en esta vida no en la mediática u olímpica. Prepárense para ver troceados amigos, familias y pensamientos pues vienen meses en los que unos y otros intentarán conjurarnos con sus respectivas ideologías. Estamos merced a los vientos de la política. * Periodista