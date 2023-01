Sacrificios

En no pocas ocasiones, a lo largo de la vida, tenemos que sacrificarnos para alcanzar las metas que nos marcamos. También a menudo optamos por dejar atrás una parte de las cosas que nos generan un cierto grado de satisfacción en pos de un bien mayor. Frecuentemente, y aún más asiduamente conforme cumplimos años y adquirimos nuevas responsabilidades, nos vemos obligados a elegir. Y, si esa elección se realiza de una manera plenamente consciente, cada vez que nos decantamos por un camino, sabemos que renunciamos a un recorrido alternativo. Probablemente no sea muy saludable dedicar demasiado tiempo a fantasear con las posibilidades que quedaron por explorar cuando ya hemos emprendido un rumbo distinto. Pero hacerlo es algo muy humano. Eso sí, hay que tener muy presente que dejarse llevar por la melancolía que producen esos juegos imaginarios reporta pocos beneficios y bastantes sinsabores. De ahí la importancia de sujetar los pensamientos menos productivos y darle cuerda a las ideas plausibles, factibles y verdaderamente realizables. Volviendo al sacrificio, que en esencia está revestido de abnegación y altruismo, no podemos obviar que, hoy en día, suele asociarse a una posibilidad de retorno en forma de satisfacciones o beneficios futuros. Pero, en los asuntos verdaderamente profundos, la virtud del desinterés, el desprendimiento o la capacidad de entrega, aspectos -todos ellos- que siempre conformaron las sustancia y el fundamento del sacrificio, siguen teniendo un peso sustancial.

Las dudas sobre si la realización de un sacrificio es un acierto no encuentran espacio en esas decisiones capitales. Al margen de los resultados que puedan producirse, incluso cuando estos sean indeseados, si el sacrificio tiene un sentido profundo y veraz, si reviste un alto grado de bondad, no puede derivarse en nada distinto a una conciencia limpia y un espíritu en calma. Sin embargo, en asuntos de menor entidad -aunque no despreciables- se plantean dudas de difícil resolución. De hecho, a este respecto, hay una pregunta que seguro que todos nos hemos planteado en alguna ocasión: «¿Hasta qué punto tiene sentido sacrificar algo que nos gusta o hace sentir bien por algo que no nos reporta beneficio alguno?». Y no siempre hay una respuesta clara a esta cuestión. Porque la vida es compleja y explicar nuestras decisiones de un modo que resulte asimilable o comprensible para los demás no siempre es tarea sencilla. Lo importante, en estos casos, es que esa explicación sea inteligible para nosotros mismos, aunque no hallemos el modo de justificarnos ante los demás. Si ni siquiera nosotros logramos explicarnos porque seguimos incurriendo en sacrificios inertes desde cualquier punto de vista, lo mejor es reunir la suficiente fortaleza para negarnos la posibilidad de seguir haciendo el tonto sin esperar nada a cambio.

*Diplomado en Magisterio