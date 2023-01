El desvío y su apertura

Creo sinceramente que, en ocasiones, nuestros políticos o dirigentes dejan de mirar las cosas con los ojos de la gente. De lo contrario, no soy capaz de explicarme algunas cosas como la escena del pasado viernes cuando, con caballete, fotos y planos en mano, se citó a los medios de comunicación en medio de la carretera Cáceres-Badajoz, donde hace un mes se originó un socavón de muy señor mío, para explicar y anunciar que, a continuación, se iba a abrir un carril provisional de una sola dirección donde solo se puede ir a 30 kilómetros por hora y hay que usar semáforos para no chocarse con el que viene de frente.

Una comitiva de veintitantas personas, con chaleco reflectante incluido, para explicar que la construcción del puente definitivo no estará listo hasta bien entrado el verano pero que, de momento, se abre el carril del viejo trazado de la carretera para poder pasar y que la gente que circula entre ambas capitales de provincia, --repito, entre ambas capitales de provincia--, no tenga que dar un rodeo de 40 kilómetros por Mérida. No digo nada de los vecinos de Puebla de Obando por esos caminos de Dios, yendo por carreteras secundarias de acceso a fincas agrícolas para llegar hasta Badajoz.

Y digo que no entiendo esta escena y esta convocatoria porque el acto de fe al estilo de Santo Tomás, que tuvo que meter el dedo en la llaga de Cristo, no era necesario. Es como cuando la entonces consejera de Fomento que luego fue ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, inauguró una rotonda al inicio de la carretera de Olivenza. ¿Una rotonda? Por mucho que solucionara los problemas de acceso a la barriada de Llera, no era necesario un acto así aunque se justificara que era para explicar cómo se había hecho y para qué.

Las obras se ejecutan y se abren, sobre todo cuando no se trata más que de un apaño provisional. El Estado y la Administración en general están para eso, para solucionar los problemas de la gente todo lo rápido que puedan, nunca para cortar cintas ni montar actos ante un desaguisado de carretera que, por cierto, lleva muchos años esperando a convertirse en autovía. Que esa es en realidad la verdadera cuestión, la que debería importarnos de verdad.

Cáceres y Badajoz son las únicas dos capitales de provincia que no están unidas por autovía en el conjunto del país. Manda narices. Siempre ha existido una traba, un problema, que ha impedido esta conexión todos estos años, una metáfora de la situación de dos ciudades o dos provincias que parecen darse la espalda a tenor de su mala conexión. Quizás el destino hizo que una borrasca en diciembre con mala baba rompiera esta carretera por su mitad; una llamada de atención para constatar una realidad que debería sonrojar a nuestros políticos y despertar a la ciudadanía de aquí y de allá. Porque es curioso: cuando gobierna un partido lo exige el contrario. Y cuando gobierna el contrario, es el primero quien se pone reivindicativo. Y mientras tanto la ciudadanía con memoria de pez y la paciencia del santo Job.

Es verdad que se han hecho cosas, entre otras ceder la carretera desde la Junta de Extremadura al Gobierno central en el año 2019 para que se ejecute con cargo a las arcas del Estado; que no la paguemos los extremeños al menos. También que justo ahora, mire usted por dónde, se han adjudicado los primeros 13 kilómetros de autovía a la salida de Cáceres (son 83 kilómetros en total) así como el proyecto del tramo Badajoz-Bótoa. Pero en general la conversión en autovía va demasiado lenta, dado que se prometió en el año 2006 con el objeto de que estuviera lista en 2012. Tras diez años de retraso seguimos prácticamente igual. Bueno, en realidad no es así, ahora tenemos un desvío provisional para salvar un socavón y una carretera rota por la mitad.