España envejece

En menos de dos décadas la población española quizá sea la más longeva del mundo. El problema no es este, ya que nos convertiremos en el país con mayor esperanza de vida. La cuestión es que los bajos índices de natalidad hacen que nuestra población vaya camino del envejecimiento y de la irremediable soledad de los mayores.

Las predicciones pesimistas de Malthus sobre la demografía estaban equivocadas para el primer mundo. Los jóvenes no desean procrear. Pese a ser una época en la que las relaciones sexuales son más libres y desinhibidas, parece que estas no tienen otra finalidad que el mero goce de quién las practica, que tampoco está mal. Ni yo lo censuro. Antes, nuestros padres y abuelos tenían los hijos que ‘Dios les daba’. La falta de anticonceptivos y la carencia de una adecuada formación contribuían a una mayor natalidad. Ahora se tienen los hijos que se desean, que no son muchos. Las parejas se han vuelto más hedonistas y se concibe la unión matrimonial o de hecho para otros fines, sin que el principal sea la procreación. Los hijos resultan una rémora. En parte, porque cada vástago supone grandes responsabilidades sociales y económicas, y la conciliación familiar tiene difícil encaje. En parte porque la falta de trabajo y la tardía independencia de los jóvenes no facilita tener descendientes. Esta disminución de nacimientos crea un problema a la sociedad. Una pirámide poblacional invertida supone que en un futuro próximo la población activa no va a poder sustentar un sistema sostenible de pensiones. No se cubre la tasa de reposición, y el sistema español de pensiones pronto será uno de los más gravosos de Europa. El envejecimiento de la población conlleva efectos económicos perversos. Los gobiernos deben poner en marcha estrategias para superar este reto demográfico, máxime en España, donde uno de los factores que también preocupan es el vaciado de las autonomías del interior.

Las clases pasivas son improductivas para los sistemas económicos. Están en la edad del júbilo, disfrutando merecidamente de su contribución a la sociedad. La esperanza de mantener el bienestar económico reside en la renovación de la población. La baja natalidad nos hace entrar en un círculo vicioso: cuanto más desciendan los nacimientos, menos recursos tendrá el Estado. Y si no se genera renta nacional, las posibilidades de satisfacer sus necesidades y de crear puestos de trabajo son menores.

Ante este alarmante panorama, los sociólogos y los economistas apuestan por fomentar la natalidad, y los políticos nos ilustran con sus ideas de conceder ayudas y favorecer la conciliación familiar. Pero este reto requiere esfuerzos. Las dificultades económicas y la cada vez más incierta posibilidad de conceder ayudas públicas no avalan las políticas de procreación.

Una de las pocas soluciones que puede ayudarnos a compensar esta pérdida es crecer gracias a la inmigración. La tasa de reposición entre españoles es y seguirá siendo negativa o muy baja. Frente a los que se oponen a la llegada de inmigrantes, hay que defender que un crecimiento armónico de la población no tiene que estar condicionado por la raza o la cultura. Todos somos igualmente válidos y necesarios. Pero hay que velar porque sea una inmigración planificada y ordenada, a la vez que sepa integrarse en la cultura y en el trabajo del nuevo país, de forma tal que la integración suponga derechos y obligaciones. En nuestro caso, se impone proteger los valores occidentales que han forjado nuestro progreso en democracia. Los revolucionarios franceses pusieron la semilla de la libertad y la fraternidad. Esta filosofía ha sido paulatinamente superada por la implantación de ideas más sociales. Necesitamos profundizar en un Estado social que mire por el respeto de los derechos humanos y que cada día construya una sociedad más justa y solidaria. También sería deseable que cualquier religión que impere en el futuro defienda los valores de la dignidad humana y esté basada en el respeto y la tolerancia.

Cuando pienso en estos temas me vienen a la memoria las ideas de Stefan Zweig. El mejor sentido de la existencia se basa en la convivencia de los ciudadanos en un mismo espacio, sin hostilidades, con la máxima de elevar, mediante el respeto mutuo y una democracia sinceramente sentida, las diferencias culturales y étnicas a la categoría de fraternidad. Sería una buena forma de que Europa y España se convirtiesen en patria secular de la paz y la libertad, y que pudieran acoger todas las formas de pensar sin dejar de tener su propia identidad.

*Catedrático de la UEx