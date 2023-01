Miedo al debate

El miedo es libre, dice el dicho, y cada cual lo experimenta y lo combate de diferentes formas. El caso del que voy a hablar, es el miedo de Vara a enfrentarse a María Guardiola. Los hechos son claros y nos conducen a esa conclusión: el presidente de la Junta primero dice que de la presidenta del PP no habla porque no conoce su proyecto. Precisamente ese proyecto que Guardiola se ofreció por carta a enseñarle a finales del año pasado. Ofrecimiento que Vara rechazó inmediatamente porque lo que menos le interesa es conocer ese proyecto.

¿Creen ustedes que quiere conocerlo? Claro que no, aunque debiera, porque las propuestas para el desarrollo de nuestra región tendrían que ser de su interés. Pero el rodillo socialista ha eliminado todo diálogo y está aferrado al monólogo. Por eso, tampoco le interesan los pactos para la sanidad, educación y financiación que le ha ofrecido María Guardiola, porque la negociación no ha formado parte de la vida política en toda la legislatura y va a continuar así hasta mayo.

Vara no quiere hablar con la presidenta del PP y menos en público. Por eso, cuando ella le propone un debate para explicarle su proyecto a él y a todos los extremeños, cambia su versión inicial y lo rechaza. Ya no habla ni aunque se le ofrezca conocer el proyecto. Su excusa es que él no está en tiempo de elecciones, sino en tiempo de Gobierno.

Lo que subyace aquí es que, si habla, tiene que explicar esa gran transformación de Extremadura que lleva vendiendo desde hace años y que no vemos por ningún lado. La misma que nadie se cree porque los datos económicos y sociales de nuestra región, dicen otra cosa. Tiene que volver a hablar de lo de siempre; volver a las maquetas, a las intenciones que nunca se hacen realidad, y un engaño no puede ser eterno. En definitiva, tiene que vender un proyecto agotado frente al nuevo proyecto ilusionante que lleva Guardiola.

Un nuevo proyecto que ha nacido directamente de escuchar a los extremeños. De un proceso de encuentro con sectores económicos, sociales y culturales; de la escucha de los ciudadanos, de los profesionales y de los empresarios. Y como resultado de ese trabajo, se ha elaborado un conjunto de propuestas que se sigue nutriendo de las aportaciones de los extremeños. Ese es el camino trazado por la presidenta del PP.

Vara no quiere un debate público porque la Extremadura oficial que vende no es la Extremadura real a la que ha escuchado Guardiola, recorriendo nuestra región. Por eso, intenta desdeñarla como interlocutora usando el paternalismo y la condescendencia. Todo ello por miedo a enfrentarse a ella en un debate público y al resultado de las próximas elecciones autonómicas y municipales en mayo.

* Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP