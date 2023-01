Tengo la sensación de que la indiferencia, ese estado vacío e incapaz de albergar algún tipo de sentimiento, campa a sus anchas en este mundo globalizado en el que sufrimientos cercanos y más alejados se suceden ante unos hombres y mujeres que parecemos anestesiados, capaces solo de reaccionar a nuestro propio malestar.

Nos acostumbramos pronto al dolor insufrible de las guerras de los otros y también a esos horrores más próximos, al terrorismo machista que aniquila, un día sí y otro también, a mujeres solo por el simple hecho de serlo o a las pateras repletas de seres humanos engullidas por ese mar nuestro que es el Mediterráneo.

Es curioso que jamás el mundo había estado tan informado y tan interconectado como lo está ahora, pero al mismo tiempo da la impresión de que en realidad no sentimos menos implicados y más separados que nunca, cada vez más encerrados en una burbuja que nos hace incapaces de ponernos en la piel del otro, como si hubiéramos sido inmunizados contra la empatía y hasta contra la ternura.

Ante este habituarnos al sufrimiento de los demás como si fuera algo natural, a veces, pero solo a veces, aparece una historia que nos golpea y nos interpela, una foto que puede llegar a conmovernos o un gesto del que todos decimos que nos hace recuperar la confianza en el ser humano, como si nosotros mismos fuéramos extraterrestres.

Si algo puede dar la medida exacta de esos seres indiferentes en los que nos hemos convertido es que lleguemos a sorprendernos de nuestra propia humanidad, que simples gestos que deberían ser normales, como el abrazo que se hizo viral en 2021 entre un inmigrante desolado y una voluntaria de Cruz Roja en la playa del Tarajal, en Ceuta, llegue a convertirse en algo tan llamativo que adquiere la categoría de comportamiento absolutamente heroico, simbólico y excepcional, capaz de hacer correr ríos de tinta.

Nos hemos acostumbrado tanto a mirar y a que nos miren con desdén que podemos llegar a hacer del más mínimo gesto de cercanía y comprensión un relato de algo insólito, raro, noticiable, como ha ocurrido también recientemente con el buen trato dado por la actriz Kate Winslet a una joven periodista que temblaba de nervios en su primera entrevista.

Mentiría si dijese lo contrario, me encanta que se viralice este tipo de empatía espontánea y auténtica en esta sociedad crispada y enfurecida, pero al mismo tiempo no puedo dejar de asombrarme con el hecho de que esto ocurra, como si todos hubiéramos asumido e interiorizado que lo común ya no es entender, ayudar, consolar, intentar ponerse en el lugar del otro.

Durante el confinamiento de 2020, cuando salíamos a aplaudir a las ocho de la tarde a los balcones, algunos preconizaban que todos resurgiríamos de la pandemia siendo mejores personas, pero lo cierto es que aquello que vivimos solo ha servido para afianzar en nuestra sociedad un mayor individualismo y hedonismo, materializado en un primer y único mandamiento: la urgencia de disfrutar al máximo de la vida por lo que nos pueda suceder a cada uno mañana.

Es como si todos estuviéramos tan empeñados en que el fin del mundo nos pille bailando, como cantaba Joaquín Sabina, que no podemos permitir que nada que no nos suceda directamente pueda perturbarnos.

Pronto va a hacer un año de la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin y la indignación inicial ante esta atrocidad en la que nos sentíamos implicados como europeos también se ha diluido rápido en esa indiferencia global que todo lo disuelve y lo deshace.

Me parece preocupante esa atonía que nos asola y nos amodorra

No se trata de vivir amargados por las injusticias y tragedias que ocurren a diario en el planeta, pero tampoco podemos asumirlas como naturales y sentirnos ajenos a ellas sencillamente porque eso sería ya de por sí inhumano.

Siempre he sentido que esa indiferencia de la que hablo nos aleja tanto de la ética que en el fondo nos hace un poco cómplices, partícipes de esa ideología perversa que basa todo en la crispación y que tiende a menospreciar, con el término peyorativo de «buenismo», lo que mínimamente tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la bondad y la solidaridad, con la justicia.

Por eso a mí me parece tan preocupante esa atonía que nos asola y nos amodorra, ese acostumbrarnos a las guerras, a los sacrificios de los pueblos, a las hambrunas que no desaparecen, a los asesinatos, a las violaciones, a las torturas, a todo aquello que hace sufrir a hombres y mujeres, a cualquier ser vivo, por la crueldad, la ambición y la violencia de otros, mientras los demás permanecemos alegremente indiferentes.

*Periodista