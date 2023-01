Bueno, pues ya está. El comité de expertos gubernamental, en su anónima y secreta composición y en su probada «expertitud», ha decidido que sea el día 7 de febrero, coincidiendo con el Consejo de Ministros, cuando se retire la obligatoriedad del uso de mascarillas en transporte público. Justo el 7, ni el 6 ni el 12. Y no sean mal pensados, que esa fecha no tiene nada que ver con que la Audiencia Nacional estuviera a punto de pedirles responsabilidades por la prolongación arbitraria de esta medida. Son puras coincidencias, sin más.

Por eso el otro día en el tren rápido, rapidísmo, que en 4 horas (con suerte y si no hay incidencias) conecta Cáceres con Madrid a una media de 80 km/hora, todos los pasajeros llevábamos la mascarilla puesta. Por nuestro bien, claro. Y por las constantes indicaciones de los revisores cada vez que pasaban por cada vagón. Porque el virus que ahora campa por ese tren, libre, alegre y saltarín, se retirará a partir del 7 de febrero a sus cuarteles de invierno en el laboratorio aquel tan chino, siguiendo las indicaciones de los «expertos».

Y es que así somos, obedientes hasta la nausea. Y crédulos, eso también. Supongo que habrá quien piense que como es gratis con eso del bono, no hay que quejarse, que el Estado nos provee de transporte público y aunque sea una tartana del oeste (concretamente del lejano oeste español), al fin y al cabo es gratis y ya está.

¿Gratis? ¿Como la sanidad pública? ¿Como la educación? Ay, no. De gratis nada, señores, que cada mes, sin excusa ni retraso, nos requisan un buen porcentaje de la nómina para pagar esas partidas, un porcentaje más alto a quienes más cobran y un nada de nada a quienes no tienen o dicen no tener ingresos. Eso sin hablar de todos los impuestos que pagamos cada día junto con la factura de la luz, del agua, y de todas aquellas que son «más IVA». Quizás por eso en España hay tanta economía sumergida, porque sale mucho más a cuenta trabajar en negro y meterlo en un calcetín. Y si además te dan una paguita ya lo tienes todo hecho.

Bien por las políticas sociales hacia los más desfavorecidos, pero esta barra libre de todo para todos me parece injusta y sobre todo electoralista. Desde los bonos «culturales» a jóvenes que (otra casualidad) votarán por primera vez en mayo, hasta las subidas iguales a todos los jubilados, que da igual si cobran la máxima pensión o apenas tienen para vivir. Compra de votos a cuenta de las arcas del Estado, que (insisto) las llenamos entre los trabajadores, con bastante esfuerzo, por cierto.

Aunque esto es como todo: hay quien asume que le van a robar, pero prefiere seguir votando a los suyos, que al menos son eso, suyos. Así nos va. Qué largo se nos va a hacer hasta mayo.

*Escritora. @merbaronam