Los ovnis extremeños del siglo XXI

Cuando comencé a leer periódicos, a finales de los setenta me fascinaban aquellas crónicas sobre ovnis que salpimentaban sus páginas. Avistamientos y encuentros con seres se otros mundos eran relatos habituales en las portadas de la prensa de un país que se abría a la democracia y la libertad.

El doctor en Periodismo Pablo Villarrubia Mauso acaba de publicar un documentadísimo libro llamado Expedientes Ovni del Siglo XXI en el que, no solo hace una completa cronología de los sucesos de las dos últimas décadas, sino que vuelve a visitar a los testigos de los casos más espectaculares de todos los tiempos. Uno de ellos, al que dedica un capítulo entero, es el sucedido a dos kilómetros Higuera de la Serena en junio de 1987, en el paraje Cicaratón, cerca del huerto Moreno. Tres vecinos se vieron sorprendidos de madrugada por una luz que se les acercó repentinamente. En cuestión de segundos se encontraron frente a un objeto flotando de 15 metros de diámetros que emitía un zumbido. Decidieron apartarse de él pero se toparon con unos seres, aparentemente vinculados al artilugio. Tuvieron que agazaparse en los matorrales de la ribera de un riachuelo cercano y llegaron a escuchar los pasos de los ufonautas muy cerca. Si bien el avistamiento de ovnis (ahora llamados UAPs o fenómenos aéreos no identificados por Norteamérica) continúa, el de humanoides se ha reducido hasta el punto de ser meramente anecdótico. El doctor Villarrubia vuelve a hablar con los testigos treinta años después. El relato, tras tres décadas, se mantiene inalterable y la veracidad del mismo está fuera de dudas. Extremadura ha sido siempre un espacio especialmente querido por los no identificados. Otro gran caso español de avistamiento de un humanoide fue en la base Aérea de Talavera (1976). Sobre él se dispararon ráfagas de metralletas. Nada, las balas no pudieron una vez más aclararnos este misterio. Si quieren saber más, el libro de Pablo Villarrubia merece una buena lectura a fondo.