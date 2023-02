Breviario escéptico

Las afinidades lectoras conducen, a veces, a conocer a gente interesante. Dime qué lees y te diré quién eres. El interés por el escritor Albert Caraco me llevó en su momento a contactar con Luis Alberto Ayala Blanco, fundador de Sexto Piso, editorial que publicó los, hasta ahora, únicos dos libros que se han traducido del genial sefardí a nuestra lengua: Post mortem y Breviario del caos. La sombra, o más bien la luz, del exilio español en México es alargada: la madre de Ayala Blanco, Aroma, fue refugiada republicana, y sus abuelos maternos eran anarquistas de la CNT. Por desgracia, Ayala Blanco dejó de dirigir Sexto Piso hace unos años, lo cual se ha notado en una deriva cada vez más comercial y lejos de la exigencia filosófica y estética iniciales.

Escribí a Ayala Blanco porque quería leer una novela suya, Autómatas espermáticos (2005) cuyo título es una fórmula caraquiana, libro imposible de conseguir en España.Con gran amabilidad me envió un ejemplar, y así pude disfrutar de las peripecias del personaje de Osmodiar, consciente de la inutilidad de tantas cosas importantes para la mayoría, y que por eso prefiere tomárselo todo a broma, teniendo como ideal el de un héroe que “juega con los simulacros, con el carácter efímero de la existencia, logrando hacer de lo serio un juego y del juego algo muy serio”. De ahí su muy peculiar manera de dar clases (es profesor) o su empeño en el ejercicio físico, que asombra a sus colegas.

Ayala Blanco, que me confesó que había algo de él en ese personaje, me envió, junto a la novela, su último libro, Estupidez ilustrada (2021), publicado por la editorial Bonilla & Artigas, y que es una compilación libérrima de homenaje a autores muy queridos, como Roberto Calasso (que me recordó mideslumbrante lectura, hace casi treinta años, de Las bodas de Cadmo y Harmonía, que me recomendara Chelo Pineda, la bibliotecaria de Villanueva), Gómez Dávila, Cioran,Valéry o Giorgio Colli. Una catalogación simple tildaría a Ayala (como han hecho algunos, algo apresuradamente, con Caraco) de “nihilista”. Yo prefiero hablar de escepticismo, de la sabiduría desengañada que destila la célebre frase que pronuncia el Macbeth de Shakespeare y que glosa el autor mexicano: “La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada”.

Con sus breves ensayos, Ayala Blanco se inscribe en esa estirpe de lo que Frédéric Schifter llamaba los “pensadores tristes” pero que a muchos lectores nos dan gran alegría (hay otros a los que hunden en la miseria, y a los que no se los recomiendo). En el diario que llevó Jordi Doce durante el confinamiento, contaba que acudía mucho a la lectura de Cioran “cuya desolación hiperbólica siempre logra estimularme” y es un efecto paradójico, como el de una vacuna que desarrollara anticuerpos contra la angustia. Ayala Blanco insiste en que si se mira con objetividad, “la vida es un asco sin remedio” y que la mayoría de los humanos necesita ídolos, ya sean Dios, la ciencia, o el cantante de moda. En lugar de la Atenas parlanchina, prefiere a su rival, Esparta, pues “el frío laconismo de los espartanos deja entrever al verdadero guardián del saber”.

Frente al hastío o cafard de Cioran, el autor mexicano habla de una variante muy idiosincrásica, la “güeva” que da emprender cualquier acción, irremediablemente inútil. Y sin embargo, la lectura de ensayos tan memorables como “Entrevista con el diablo” o “Prefiero ver la tele”, nos hacen desear que, de vez en cuando, pueda vencer esa güeva y atacar el bolígrafo o el teclado, pues vienen bien esas diatribas contra lo que llama “la estupidez ilustrada”, la pedantería de quienes creen en los tópicos de moda y nos intentan imponer sus dogmas como obligatorios para vivir en nuestro tiempo.

*Escritor