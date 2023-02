¡Felicidades, cazadores!

Si no se acercaran las elecciones, ¿qué hubiera sido de la caza? Ya les digo que el PSOE hubiera aceptado el fanatismo ideológico de sus socios de gobierno y Sánchez no hubiera puesto ni un pero a la ley de bienestar animal, como tampoco se lo pusieron, antes de que se aprobaran, a otras leyes sin sentido como la del «solo sí es sí», y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Pero estos son momentos para desconectar -hasta donde puedan- de Podemos; son momentos en los que intentan dar una imagen moderada y comenzar a pensar en clave electoral.

Por eso ahora pretenden exhibirse como los salvadores de la caza al presentar una enmienda a la ley de bienestar animal, que fue aprobada ayer en el Congreso, por la que se excluyen a los perros de caza y al sector cinegético del ámbito de aplicación de esta ley. Pero lo cierto es que durante meses no han hecho nada por acompañar y apoyar a los cazadores. Sánchez consintió a sus socios de Gobierno que pusieran encima de la mesa propuestas que van en contra del medio rural; propuestas basadas en el resentimiento hacia nuestras tradiciones y nuestra cultura.

Mientras que desde Unidas Podemos vociferaban su odio y hostigaban a quienes no piensan como ellos, el PSOE callaba porque necesitan a sus socios comunistas para mantenerse en el Gobierno. Cuando atacaron y criminalizaron a la caza y a quienes la practican, miraron hacia otro lado prefiriendo no enfrentarse a ese populismo que intenta destruir todo lo que no encaje en el pensamiento único. Solo después de que cientos de miles de personas salieran a la calle, el pasado 20 de marzo, a gritar contra la clara intención del Gobierno de pisotear nuestra forma de vida y la de nuestros pueblos, el PSOE comenzó a replantearse el asunto.

Hoy toca felicitar a los cazadores, a los perreros, a los que viven de la caza y a los que la practican, porque no se han dejado avasallar y han vencido al odio irracional. La caza es una actividad económica que crea 90.000 jornales al año y mueve casi 400 millones anuales en Extremadura, pero también forma parte de nuestra esencia, de la relación ancestral del hombre con la naturaleza y de nuestra vida. Así lo entendemos en el PP y así lo ha manifestado desde el pasado mes de agosto nuestra presidenta, María Guardiola, con su apoyo sin fisuras a todo el sector cinegético.

Y para terminar no puedo resistirme a preguntarles su opinión: ¿qué me dicen ustedes del papelón de Unidas Podemos? Después de tanto ruido, de oponerse con vehemencia a excluir a los perros de caza; de tantas mentiras y acusaciones contra los cazadores, llega el momento de votar y votan en el Congreso a favor de esa exclusión de la actividad cinegética de la Ley, dando finalmente la razón al sector y reconociendo así que estaban equivocados. ¡Cuánto desatino!

* Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP