El ritmo vertiginoso con que vivimos y la fugacidad de la realidad en que nos movemos nos lleva, en ocasiones, a tomar decisiones con cierta ligereza. Cuando abordamos asuntos de importancia solemos sopesar con más detenimiento todo. Pero en las decisiones cotidianas, en las del día a día, la falta de una reflexión profunda es habitual. Gran parte de las consecuencias de nuestras decisiones y acciones nos incumben directamente y, por ello, nos hacemos responsables de los aciertos y errores que se puedan derivar de ellas. Sin embargo, hay personas que toman decisiones que afectan al prójimo, e incluso al conjunto de la ciudadanía, y no siempre asumen las consecuencias de lo que deciden, pregonan, dictan o hacen. Tanto en el ámbito individual como en lo que compete a lo social deberíamos reforzar la dimensión que atañe al sentido de la responsabilidad, por la que, a modo de filtro o tamiz, habrían de pasar cada una de las decisiones que tomemos a nivel personal o profesional. Tendríamos, por tanto, que dedicar un tiempo razonable a analizar la reversibilidad o irreversibilidad del dicho y el hecho, a si es factible la corrección o la reforma, a si en las palabras y acciones cabrá o no la marcha atrás. En lo personal, esto puede conducir al desarrollo de cierta amargura existencial o a un brote de preocupaciones más o menos pasajeras en tanto en cuanto se revisen decisiones, acciones, e incluso omisiones, que desembocaron en algo no deseado o imprevisto.

Pero, en lo que alude a los demás, a veces, esa responsabilidad individual que, de manera natural, puede azotar nuestra conciencia, no se traduce en una responsabilidad social igualmente estricta. En ello influyen incontables factores, desde el sentido moral y ético del propio individuo, o su educación, hasta si ejerce por vocación, obligación o interés. Todo aquel que desempeña una labor o ejerce una profesión que incide directamente sobre la vida presente o futura de los demás debería tener muy presente que lo que diga o haga puede cambiar en sentido positivo o negativo la vida del otro o de los otros. Y que este hecho, que le otorga un poder indudable e incalculable, ha de ir acompañado de un reforzamiento de su capacidad analítica y reflexiva, de sus dotes para la introspección, de una humildad verdadera y del afán por hacer el bien y acertar. Esta claro que nadie es infalible, que los errores forman parte de la vida, que, a veces, estos se producen de manera inevitable, y no por falta de profesionalidad o por pura inconsciencia, y que tampoco hay que fustigarse inmisericordemente. Pero, entre eso, y la soberbia de quien, ante la evidencia, no reconoce haberse equivocado, y que, por tanto, no desarrolla el propósito de enmienda, hay un término medio en el que deberíamos movernos. Porque la flagelación no aporta, pero el «sostenella y no enmendalla» multiplica el error y perpetua el mal. Los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían tenerlo muy en cuenta. *Diplomado en Magisterio