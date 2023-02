Oficio de silencio

Brotando desde Oriente sobre las columnas rosadas que protegían los valles sagrados de la rosa absoluta, la tierra se ha expresado con esa potencia extraña y grave que espanta a los pájaros y derriba las fachadas de cualquier menudo corazón. Con toda esa furia derramada, ahora ya solo quedan vasitos de leche aplastados contra el suelo, fragmentos de vidas bajo el polvo de tantas falsas construcciones.

¿Cómo podían aguantar esas casitas de papel ante semejante embestida del diablo, del padre de todos los terremotos?

Tocamos por todas partes la desnudez e injusticia de la vida; nos debilita ver tanto derrumbe sobre vidas ya golpeadas, pero al menos la pantalla del televisor amortigua las bocanadas de polvo y frío que otros padecen por nosotros. Parece como si todas las plataformas de Tv se hubieran aliado para emitir desgracias en serie sin parar, un maratón de calamidades en prime time.

La palabra esperanza se me ha borrado de la memoria, poco a poco se ha ido deshaciendo como si hubiera sido escrita a lápiz con trazos suaves casi imperceptibles; quiero buscarla, pero la sensación de pérdida es inquebrantable. Una ráfaga de viento de desencanto se está llevando hasta las palabras que teníamos reservadas como oro en paño para los tiempos urgentes.

Una parte del mundo tiene ahora grietas nuevas, heridas de una profundidad sideral por donde han ido hacia la muerte miles de personas mientras dormían o buscaban refugio. Hay acordes nuevos en el llanto de las madres. Y me pregunto quién se encargará de ayudarlas, quién se preocupa por indagar en tantas almas partidas, rotas… ¿quién se afanará en poner unas gotas de bálsamo en tanta carne abierta?

Me parece imposible escribir palabras como «princesas», «cometa», «azúcar» o «verano»; vocablos que saben a fiesta, a inocencia, a niño recién perfumado corriendo en el parque. Me pierdo en los pasadizos de la poesía por ver si allí las voces turgentes de Juan Ramón o Perse me liberan de este asedio de cólera.

Quieren las palabras servir de pomada, vienen y van, se posan y silban como pájaros en la ventana, quieren ser gaviotas malvas, revuelo de telas blancas, están apoyadas en la puerta y susurran algo dulcísono, pero se van por la escalera mustias como plúmulas bajo la lluvia.

La catarsis de huérfanos y viudos no será entre rosas sino entre montañas negras de escombros por donde no corre el agua fresca solo silencio en forma de fermento de uva negra.

Ojalá pronto volvamos al curso de las estaciones, al humo de la elevada dialéctica sobre los tejados de Congreso y Senado

Mientras tanto, la insufrible política a este lado de nuestra provinciana cotidianidad arraiga odios feraces entre PSOE y Podemos, un matrimonio hecho pedazos donde incomprensiblemente Irene se acurruca en los cobertores de plumón para no salir expulsada al relente, hacia los voladizos de la coalición. Si nadie lo remedia, la endemoniada encrucijada en que andan revueltos podemitas y socialistas tiene toda la pinta de llevar a Pedro Sánchez rumbo a su último puerto y es un deseo ferviente, creo que colectivo y no particular, que, por el bien de todos, Podemos se encamine hacia el final de todas las calles y los malecones; que pronto vuelva la política a deletrear un nuevo alfabeto donde descansen nuestros oídos de tanta inflamación doctrinal. Ojalá pronto volvamos al curso de las estaciones, al humo de la elevada dialéctica sobre los tejados de Congreso y Senado.

Ojalá estas rebeldes sin causa acomodadas al plumón de la política cesen su teatro de hidras desatadas como si ellas mismas no fueran cariátides del gobierno, sino que pasaran por allí como almas cándidas. ¡Callad de una vez, cesad en vuestras soflamas! Ojalá pronto seáis una sombra, os diluyáis una a una como las hojas en otoño, pues, como todas las cosas van hacia allá, consumiéndose hacia el olvido; vuestro discurso no es más que espuma en la boca, puro silabario avivado de sal negra.

¡Muchachas, no podemos más! El mundo se parte y vosotras cantando el mal casorio.

* Periodista