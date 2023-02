Ni una palabra sobre el desencuentro que el Gobierno mantiene consigo mismo a propósito de la reforma de la ley del solo sí es sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz. O solo “discreción”, palabra que debió de parecerle bien para cuando le preguntaran, dadas las veces que se la dirigió a los medios de comunicación -ergo, a los ciudadanos- después de dirigírsela primero a sí misma, todo hay que decirlo, como ejemplo de sus propias negociaciones: “Han de comprender que mi tareaesla negociación, y, por tanto, cuando se quiere un acuerdo, es imprescindible la discreción”.

La verdad es que Yolanda Díaz ha tratado siempre a los medios con “discreción”. A propósito de la reforma laboral, por ejemplo. Si en julio de 2021 declaró que trabajaría “con discreción y paciencia infinita” para lograr un acuerdo entre sindicatos, empresarios, etcétera, en enero de 2022 afirmaba haber “trabajado con discreción durante estos meses que han durado las negociaciones”. Nada nuevo,en fin. Pero es que a los periodistastampocoles funcionaronlas argucias y recursos que presuntamente tienenpara preguntar lo mismo de forma distinta. La vicepresidenta habló de soslayo, fuese y no hubo nada: “Hago un llamamiento al consenso y pido discreción. Trabajemos por el acuerdo. Y, por favor, discreción”.

Ah, el periodismo, siempre tan comprensivo. Ya fueraporque Díaz no tenía respuesta, ya por no quería responder, la pregunta obligada era: “¿Y por qué discreción, señora vicepresidenta?”. En efecto. ¿Discreción con respecto a la reforma de una ley de efectos indeseables pero advertidos, previsibles? ¿Discreción con la pugna que mantiene Podemos con el Partido Socialista a cuenta de esa reforma? Es más, ¿por qué habría de mantener discreción el periodismo, si nada se sabría sobre nada si no fuera precisamente porque el periodismo es indiscreto, impertinente y hasta fisgón?

Por lo demás, para justificar el que Díazacostumbre a echar por delante la palabra “discreción” como el que echa el capote -el fin es el mismo: entrar al engaño- , siempre se podrá alegar que tiene que ocuparse también de Sumar, que es “un proyecto de país”, “a diez años vista”, para “ensanchar la democracia”. Ya. Pero lo prioritario y lo importante es gobernar, no su proyecto de país a diez años vista para ensanchar la democracia, signifiquen lo que signifiquen “proyecto de país” y “ensanchar la democracia”, por cierto.¿O habrá que recordarle la respuestaque dio el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a la presidenta regional del Partido Popular, María Guardiola? “Ahora toca gobernar”, vino a decirle cuando le propuso debatir y contrastar públicamente, ahora, los programas políticos de ambos.

*Funcinoario