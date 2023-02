El «nuevo milagro económico»: Extremadura, para los ricos

El presidente de la Junta de Extremadura dijo hace poco que la región va a crear «diez mil empleos netos al año». No concretó durante cuantos años, pero calificó el periodo 2022-2026 como de «enorme inversión».

Si entre 2022 y 2026 Extremadura podría crear diez mil empleos al año, eso significaría que en 2027 habría cincuenta mil trabajadores más, es decir, que de los 84.859 parados de hoy, quedarían unos 35.000. Pero en esas mismas declaraciones, Fernández Vara aseguraba que «faltará mano de obra» hasta el punto de que habría que «abrir una nueva vía de migración ordenada».

¿Quizá lo que se pretende es importar trabajadores foráneos y que los extremeños que ahora están parados lo sigan estando? Leído todo lo que dijo conjuntamente, es lo que parece.

Si miramos la curva de desempleo de la región, responde hasta ahora a una sólida lógica sin peculiaridad extremeña: la recuperación del empleo destruido por la crisis de 2008. De hecho, el desempleo no ha dejado de bajar desde 2014, con dos gobiernos de distinto signo tanto en Extremadura como en España. Aún así, no se ha recuperado todo: en junio de 2007 había 73.906 desempleados y ahora 84.859, es decir, todavía un 15% más.

La experiencia de la promesa del AVE ha escarmentado a la población extremeña para siempre. A punto de cumplir un cuarto de siglo de tal anuncio, no solo no ha llegado, sino que su gestión ha ido creando una mezcla de indignación, desesperación y vergüenza en la ciudadanía, que ve cómo Extremadura es mofa nacional a costa de los problemas ferroviarios. Lo raro sería que las extremeñas y los extremeños creyeran que su región se dirige a un lustro de «milagro económico».

Es mejor mirar los datos. Por ejemplo, las minas. Se dice que crearán empleo. Pero es que en Extremadura ya hay muchas minas. Por tanto, no son necesarios los futuribles: 1.129 empleos anuales en 77 explotaciones mineras salen a algo menos de 15 empleos por mina. Esa es la realidad. Eso sí: 98 millones al año de producción, más de uno por mina.

La clave de todo esto es fácil de encontrar si analizamos la denodada lucha de la Junta por evitar el derribo de Valdecañas, mediante la promulgación de leyes ad hoc y gracias a la nueva mayoría del Tribunal Constitucional. Esta privatización de terreno extremeño para que lo disfruten los millonarios de fuera está más cerca que nunca de ser legalizada por vía política.

«A Extremadura no le va a ir bien en el futuro si no le va bien a sus empresas» (Vara dixit). Lo cierto es que a las empresas les puede ir muy bien sin que eso signifique que le va muy bien a la ciudadanía. De hecho, eso es precisamente lo que ha ocurrido siempre y lo que sigue ocurriendo, y por eso no deja de crecer la desigualdad.

Todos los cambios legislativos que se llevan años haciendo en Extremadura tienen como objetivo enriquecer a las empresas: eliminar barreras medioambientales, disminuir la burocracia, cancelar los controles y abrir las puertas de par en par a la apropiación de suelo extremeño. En eso consisten absolutamente todos los proyectos en marcha, la minoría de los que saldrán y la mayoría de los que no saldrán. Cambios legales que, por cierto, incrementarán notablemente la corrupción política.

Hablamos de algo tan «nuevo» como la «Extremadura saqueada» que estudiaron en su libro de referencia Mario Gaviria, José Manuel Naredo y Juan Serna en 1978, y que debería ser de obligada lectura en las escuelas de la región. Toda una democracia ha pasado desde entonces sin dejar demasiada huella.

Planteo un reto para ese 2027 que Vara ha marcado como la culminación del «milagro extremeño»: midamos entonces cuánto se han enriquecido los empresarios y cuáles son las condiciones de vida de la gente. Sin esperar, me arriesgo a decir que no se habrá salido del espíritu de «Los santos inocentes»: extremeños con empleos precarios para servir a los turistas extranjeros, suelo regional vendido a precio de saldo para crear empleos volátiles que generarán enormes y sólidos beneficios empresariales y, con un poco de mala suerte, incremento de la conflictividad social a causa de un incremento de inmigración ocupada mientras muchos extremeños siguen sin trabajo.

