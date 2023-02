Cuando yo empecé a estudiar clásicas, en aquellos años de la prehistoria española, conseguir los libros de Plauto o Terencio, incluso los de Virgilio, era tarea ardua y cara, a no ser que te acercaras a la biblioteca de la facultad y tuvieras la suerte de que no estuvieran prestados. Se llevaba mucho hacer fotocopias de capítulos, o incluso de libros enteros, aunque lo prohibieron enseguida, con toda la razón del mundo, pero muchos estudiantes nos quedamos huérfanos.

Aún recuerdo las colas enormes en las copisterías, la tarde perdida para fotocopiar algún canto de la Ilíada en una edición fiable. También teníamos las librerías de segunda mano, algún regalo de un familiar, o la búsqueda de libros de ocasión en los mercadillos.

Mi biblioteca de entonces tenía muchos cuadernillos, muchos folios, y poca tapa dura. Nuestro presupuesto no daba para comprar ediciones francesas, inglesas o alemanas, ni tampoco podíamos acercarnos ni de lejos a la maravilla de la Biblioteca Clásica Gredos.

Contemplarlos era un lujo porque poseerlos no estaba a nuestro alcance. Hesíodo, Cicerón, Sexto Empírico o Galeno vivían en nuestros pisos de estudiante en fotocopias amarillentas cubiertas de tachaduras y anotaciones, alguna mancha de tomate frito y quizá un resto de café con leche.

Un libro de Gredos era un tesoro. Tener toda la colección o la de Oxford, o incluso los Astérix y Obélix era un sueño. De clásicas ahora se habla poco, en general, y cada reforma educativa ha ido dando la puntilla a unos saberes considerados inútiles y mucho menos atractivos que un kahoo, dónde va a parar.

Por eso, la noticia de que la colección de clásicos Gredos ha ido desapareciendo poco a poco de la biblioteca de la UEx para ser vendida en internet me ha dejado con la boca abierta. De todos los libros, han elegido estos, y encima, han encontrado compradores. Cuando éramos estudiantes, accedíamos a la biblioteca de la facultad con un temor casi reverencial, agravado por la vigilancia del señor Alburquerque y mitigado por la amabilidad de Pepi, la mano amiga que nos guiaba por los estantes donde se guardaban los tesoros.

Nunca se nos ocurrió quedarnos con ninguno, y mira que entonces lo necesitábamos. Robar un libro para venderlo está a años luz de aquellos años en que fotocopiábamos como posesos porque no podíamos permitirnos tener la colección entera.

Ahora el robo no es fruto de un anhelo personal, sino de un negocio a costa de saquear un bien público. Al menos, este robo me ha traído el recuerdo agridulce de unos días en que los libros no estaban al alcance de cualquiera, y los clásicos eran una aspiración, no algo que ocultar bajo la alfombra de la modernidad. La Biblioteca clásica de Gredos sigue siendo objeto de deseo. Quizá entonces no todo está perdido.