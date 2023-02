Ese bombeo

Levanto la mirada y veo Trujillo cada paso que doy sobre sus calles es abrir la mirada al mundo, al exterior y al interior, los motivos son evidentes, representa gran parte de lo que somos y fuimos, y a las puertas del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía aún cobra en mí más recuerdos, más Extremadura, pero ¿qué sucede cuándo el motivo de la visita y del paseo está movido por el Aceite de Oliva Virgen Extra? Pues lo que estáis pensando. En ese corazón, también, de nuestra región bombea aceite, dice un refrán, que «si quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo», tengo el firme convencimiento que el aceite es oro, oro líquido como dicen, pero ante todo es la sangre que recorre nuestros pueblos, nuestros campos y nuestras vidas. Nuestra cultura y nuestra identidad.

Detrás de cada aceituna, de cada olivo y de cada litro hay hombres y mujeres dedicados a la excelencia, a la constancia, al sacrificio. Hay una lección y el avance de las distintas y progresivas generaciones. Ayer asistí a la XXIV Edición del Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra «Extrema Selección 2023» organizado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, un reconocimiento de la calidad de nuestros aceites y un apoyo al trabajo de productores y almazaras. Desde aquí, doy la enhorabuena a todos los premiados, y como afirmó la consejera, Begoña García Bernal, el orgullo del mejor aceite del mundo. Yo lo creo, lo sé, lo siento, todos ellos, todas ellas lo demuestran. Solo hay que mirar hacia dentro, alzar la mirada para aseverarlo hacia fuera y brillar con luz propia, como aceite.

Extremadura cuenta con, aproximadamente, el 2,4% de la superficie mundial destinada a olivicultura, y con el 10,60% de la referida a España.

Permitidme el cambio de tercio, que no pueda obviar el siguiente asunto, permitidme que me niegue al retroceso, permitidme que me duelan las entrañas cuando vuelvo a escuchar este asunto para llevarnos hacia un lugar oscuro y peligroso. Esta semana escuché al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defender lo indefendible, lo intolerable, y manifestar que el aborto en España no es un derecho fundamental. «El aborto es una decisión de la mujer que se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental porque no está recogido así en la convención de Derechos Humanos. Se puede producir siempre de forma estricta dentro de los términos de la ley». «El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley y fuera de esa ley el aborto no puede producirse».

Este partido, el de siempre, el que no tiene complejos de reivindicar a José María Aznar y a Mariano Rajoy, dos de los líderes políticos europeos que más han hecho por la desigualdad vuelven a señalarnos con el dedo a las de siempre, a nosotras. No lo vamos a permitir.

El aceite de oliva refleja la evolución de la civilización, la riqueza del progreso y el peso del conocimiento. Vayamos solo hacia delante. Ni un paso atrás.

* Filóloga y diputada regional del PSOE