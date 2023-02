Un concejal socialista del Ayuntamiento de Cáceres ha sentido la necesidad de defender la sanidad pública. Sintió que debía luchar por lo que tenemos para que no nos lo arrebaten, y para ello no se le ha ocurrido otra cosa que manifestarse contra la sanidad madrileña en Madrid. No solo va a protestar contra la sanidad de otra comunidad autónoma que no es la nuestra, sino que lo publicita en redes sociales a bombo y platillo, orgulloso de su hazaña. ¡Qué desfachatez!

Mientras tanto, en Extremadura, sufrimos el hundimiento de la atención primaria; el desmantelamiento de la sanidad rural y los recortes en especialidades. Las listas de espera alcanzan niveles desesperantes: una media de 155 días para operarse, aunque los usuarios de Cáceres esperan hasta 214 días. Y precisamente de Cáceres es el «indignado» concejal socialista, al cual parece importarle más lo que ocurre en Madrid, y criticar a Ayuso de paso, que preocuparse de que se construya la segunda fase del hospital de Cáceres para que deje de ser medio hospital, por ejemplo. No merece crítica para el PSOE que se cierren servicios y que se privatice la anestesiología, ni tampoco que los profesionales sanitarios estén desbordados. Tampoco es relevante que los pacientes estemos desesperados y se colapsen las urgencias porque la espera media en los centros de salud es de una semana. Lo verdaderamente importante para este concejal socialista es que hay que defender Madrid de Ayuso, porque en esa Extremadura oficial que nos quieren vender, para él todo va bien. Le cayó la del pulpo, como no podía ser de otra forma. Las contestaciones a su publicación en la red social se agolpaban: personas que llevan esperando una operación desde agosto de 2021 o gente que le recuerdan cómo está la sanidad extremeña y que le reclaman la misma movilización para defenderla. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Un servidor público de nuestra región que en lugar de preocuparse de los extremeños, se preocupa más de los madrileños y de su presidenta. Los socialistas extremeños deberían centrarse en la Extremadura real. Abran los ojos y los oídos a la realidad diaria de la sanidad extremeña, a la situación de los sanitarios y a la impotencia de los pacientes. Ahí sigue la mano tendida de la presidenta del PP, María Guardiola, para hacer un pacto por la sanidad, por el verdadero bienestar de los extremeños. Acéptenla y defiendan a nuestra región por encima de sus intereses partidistas dirigidos desde Moncloa. * Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP