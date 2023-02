La sociedad actual nos demanda opiniones acerca de casi cualquier tema. A menudo, se nos exigen pronunciamientos sobre asuntos de los más variopintos. Y, en multitud de ocasiones, no tenemos suficientes elementos de juicio para opinar con verdadero conocimiento de causa sobre ellos. Cuando se trata de debates ligeros, si se encuentran unos argumentos medianamente aseados, pueden defenderse una opinión o su opuesta sin herir demasiadas sensibilidades. Pero, cuando abordamos temas de más calado, el conflicto siempre está servido. Hay gente a la que le da igual pisar charcos y salpicar con barro a todo el que transita por las cercanías del espacio en que chapotea. Pero, afortunadamente, también hay gente más prudente, que no elude los debates, pero que procura informarse antes de emitir una opinión, y que, como consecuencia de ello, a veces prefiere callar a errar, ofender o infligir daños a los demás. Y es que no tenemos la obligación de saber de todo y tener opiniones formadas sobre todos los temas. Del mismo modo que nadie puede exigirnos que emitamos dictámenes para juzgar a los demás.

Antes de hablar hay que conocer todo los prismas de una realidad y detenerse a pensar. Y, cuando reflexionamos, debemos tener siempre muy presente que hay ocasiones en que algo está claro que es bueno o malo, correcto o equivocado, justo o injusto. Pero otras veces no es posible verlo todo con tal nitidez. Porque la realidad es compleja, porque hay incontables supuestos que analizar y porque el contexto arroja datos importantes a valorar. Los temas más complicados de dilucidar son aquellos en que entran en conflicto los derechos o las libertades de dos o más personas. No es extraño que en torno a estos casos se produzcan colisiones que nos hagan dudar hasta el punto de incapacitarnos para decantarnos por una u otra postura u opción. En ese plano, precisamente, en el de los derechos y las libertades, suelen adentrarse, con cierta asiduidad, los políticos. Saben que estos asuntos son controvertidos, que generan polémica y les permiten lograr adhesiones inquebrantables. También es verdad que, al polarizar el debate, en la misma medida en que consiguen adeptos, logran despertar a opositores furibundos. La imposibilidad de la gente para alcanzar ciertos consensos, después de enardecidos los ánimos, se debe a que los propagandistas supieron estimular pasiones e instintos, pulsando la parte más irracional de los seres humanos. Pero, también, a que todo lo que tiene que ver con la moral es tan personal que, cuando se trata de tejer un espacio de reunión, se encuentran serias dificultades para lograrlo, por la infinidad de conciencias implicadas en ello. Por eso, inocentemente, uno alguna vez se cuestionó cómo era posible mantener la disciplina de voto en los partidos políticos, especialmente en lo referente a asuntos que atañen al almario de cada cual. La respuesta, tristemente, es sencilla: nuestros representantes deben aparcar sus conciencias y rendir pleitesía a quienes les pusieron en las listas si quieren conservar la nómina. *Diplomado en Magisterio