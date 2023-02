El otro día, los miembros de la patronal aprobaron, por conmovedora unanimidad de los 300 miembros de su junta directiva, subirle un 8,5 % el sueldo a su presidente, Antonio Garamendi, dejándoselo en unos 380.000 euros anuales. Garamendi, que casi preveía un derrumbe de la economía española por subir de 1.000 a 1.080 el salario mínimo, se sirve a dos manos de la caja de la patronal, siguiendo por otra parte el ejemplo de sus miembros, sobre todo los de la banca, que en 2022 tuvo beneficios récord, 20.850 millones de euros, casi un 30 % más que el año anterior. Consecuencias, claro, de habernos clavado comisiones como alfileretazos sobre un muñeco de vudú, haber suprimido sucursales bancarias (pues ahora todo se hace por la app, y quien no sepa apañarse, por ejemplo la gente mayor, que se fastidie, por no utilizar otro verbo, o que pida ayuda a sus nietos) y no digamos cajeros, que cada vez quedan más lejos, y por ejemplo en Cáceres, una de cada tres veces no funcionan o funcionan a medias. Por no hablar de los pueblos donde ni siquiera hay, y encima quieren que los financie la Junta, como si las entidades bancarias no pudieran hacerlo.

Los banqueros, por supuesto, han repartido esos beneficios entre sus accionistas, y ni por asomo se les ha ocurrido devolver una parte del rescate bancario, los casi 60.000 millones de euros que salieron de nuestros bolsillos, y de los que apenas han devuelto un 10 %. Claro que la banca siempre gana, y a ellos no se les pueden cargar intereses de demora o embargar bienes, pero hubiera sido un detalle que en esta época de bonanza hubieran aprovechado para saldar una mínima parte de su deuda. Comparado con ellos, es verdad que Garamendi no gana tanto: los banqueros españoles tienen sueldos de más de dos millones de euros anuales, por encima de la media europea. España, aunque a veces no lo parezca, es un país rico. El PIB español equivale casi al PIB de Rusia, y eso que ellos tienen el triple de población y más de treinta veces nuestro territorio. El problema es que España ha sido un país que es como una de sus marcas de ropa más conocidas y exitosas a nivel internacional: desigual. Al estrato más rico de la población esto no le supone sonrojo, sino que le parece lo normal. Como diagnosticaba el irónico Iñaki Uriarte en sus Diarios, la esencia del pensamiento conservadores “creer en las elites, creer que hay personas mejores que otras y que se merecen más. Y lo que suele ser risible: creer que tú eres una de ellas". Da igual que seas un patán, o que tu hijo no apruebe el Bachillerato a pesar de que le pagues clases particulares: en ese tipo de mentalidad, si has nacido arriba, es porque lo mereces, y mejor evitar que nadie acceda a lo que debe seguir siendo un privilegio, no un derecho. A veces pienso que esa mentalidad de señoritos les viene, por muy católicos que se pinten, de los árabes. En esos países, está asumido que algunos vivan como reyes y otros como parias, y no escandaliza la desigualdad, que para ellos está en el orden natural de las cosas (como lo está también para ellos la desigualdad entre hombre y mujer). Así, el rey de Marruecos puede tener 12 palacios, 600 coches de lujo y más de mil sirvientes, mientras el salario medio (que no el mínimo) no llega a 400 euros. Patriotas de verdad son para mí quienes quieren un país donde todos sus compatriotas puedan llevar una vida digna. Al abuso de la derecha apropiándose de la bandera, hace tiempo que respondió el error de la izquierda dejando que se la apropiara. Viendo la multitudinaria manifestación de hace unos días en Madrid, uno se plantea si no habría estado bien que, aparte de pancartas y tambores, hubieran llevado banderas de España, pues su riqueza la creamos todos, no solo los empresarios acaparadores. * Escritor