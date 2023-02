Doctor, soy homosexual

Cuando escuchamos una frase que comienza con «Alarmante aumento de casos» lo más fácil es imaginar que la segunda parte será una enfermedad, léase covid, gripe u otra. Lo que sorprende es que una diputada del Congreso la haya terminado con los términos homosexuales y trans.

Quienes aplauden la reciente aprobación de la llamada Ley Trans destacan entre otras cosas que deja de considerar a estas personas a las que se ha dado el nombre de trans como enfermos puesto que no van a necesitar un informe médico para cambiar de sexo en el registro civil. Teniendo en cuenta que la diputada y todo su grupo votaron en contra, va a ser que la ley supone un avance.

Porque cuando uno habla de las personas homosexuales o trans como casos las está considerando implícitamente como enfermas y, por lo tanto, necesitarían un tratamiento para recuperarse.

En este sentido, la misma diputada lo ha llamado «intentar reconciliar a las personas con su cuerpo». Me pregunto hasta qué punto habrá tratado o mantenido alguna vez una conversación con una persona homosexual o trans para llegar a esa conclusión.

Sin entrar a analizar punto por punto la nueva ley, lo que está claro es que cuenta con el apoyo mayoritario de colectivos trans y LGTBI, que son los que realmente conocen su día a día, sus necesidades y demandas.

Cierto es que ha habido voces en contra, incluso dentro del mismo Gobierno que la ha aprobado, pero, si no existe unanimidad, se debe gobernar para la mayoría y eso teniendo en cuenta que no afecta a la población general.

Lo que parece también aquí es que a muchos que no son ni homosexuales ni trans les molesta la nueva ley, como si les fuera a afectar en algo, como si los derechos que aquellos van a ver ampliados ahora con la nueva normativa significaran que se los están quitando a otros colectivos. En román paladino, qué más te da a ti, heterosexual, que personas con otra identidad sexual, o género, o como se quiera llamar, tengan más derechos.

Ha dicho una exministra que esta ley «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico». Pues a mí la verdad es que, como mujer, no me desdibuja en nada que una persona trans quiera cambiarse el nombre o que alguien nacido como hombre quiera convertirse en mujer. Yo no pierdo, ellos ganan. Como se suele decir, vive y deja vivir.