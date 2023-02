A cien días

Algunos políticos profesionales dicen que una campaña electoral empieza al día siguiente de unas elecciones. No estoy de acuerdo. Un gobierno debe gobernar y una oposición tiene que recomponerse después de la derrota. Sin embargo, cuando resta un año para las urnas se inicia una dinámica que ya no cesa hasta justo el momento de poner las urnas. Es por ello que precisamente ahora entramos en la última fase antes de la carrera final. Y es que desde hoy restan 100 días para que los extremeños acudan a las urnas y elijan quién va a dirigir sus designios los próximos cuatro años: si el presidente actual, el socialista Guillermo Fernández Vara, que parte de una mayoría absoluta, o la aspirante, la popular María Guardiola, cuyas posibilidades se han ampliado de un tiempo a esta parte por el hundimiento de Ciudadanos y los efectos negativos que genera Pedro Sánchez en todos los territorios.

Como siempre no solo se trata de ganar unas elecciones. Hay que formar gobierno y en Extremadura son 33 diputados lo que permiten una mayoría necesaria. Eso hace que entren en juego las fuerzas minoritarias y ahí están Podemos/Izquierda Unida, que tienen 4 diputados actualmente; Vox, que no cuneta con representación parlamentaria pero las encuestas le dan de 3 a 5 escaños; y Ciudadanos, que todo el mundo da por muertos viendo los precedentes de Castilla y León o Andalucía pero que nadie se atreve aún a desterrar viendo sus 7 diputados actuales. El resto de fuerzas políticas poco tienen que hacer porque la ley electoral extremeña es clarividente y si no se alcanza el 5% de los votos en alguna de las dos circunscripciones, Badajoz y Cáceres, no se entra en el reparto de escaños.

Hay que tener en cuenta que el desgaste del PSOE y el alza del PP permiten aventurar una mayoría simple

Hay que tener en cuenta que el desgaste del PSOE y el alza del PP permiten aventurar una mayoría simple y eso hace que las combinaciones a la hora de formar gobierno se amplíen. Los partidos están pensando en ganar los comicios autonómicos del 28 de mayo, pero no tienen aún puesto el foco en el día después. No hace falta que recuerde que en 2011 hizo falta que la Izquierda Unida de Pedro Escobar se abstuviera para que gobernara el PP de Monago. Si llega a haber una coalición con el PSOE como ocurrió en Andalucía jamás hubiera alcanzado el poder el PP en Extremadura. Igual ejemplo puede ser el de las elecciones de 2015, que las ganó el PSOE de Vara por mayoría simple y tuvo que negociar una investidura con Podemos. Aunque luego rompiera con los morados y negociara sus dos primeros presupuestos con el PP, sin la abstención de Podemos los socialistas no hubieran alcanzado el poder.

Ahora caben la suma del PSOE y Podemos/Izquierda Unida o la unión del PP y Vox y quizás Ciudadanos. Quien gane las elecciones de los dos grandes partidos tendrá un plus a la hora de llevar la iniciativa. Los populares están pidiendo a nivel nacional que se deje gobernar la lista más votada, pero aquí no se ha abierto esa posibilidad. Sea lo que fuere, dependerá del resultado y de la suma de escaños por parte de cada bloque a derecha o a izquierda.

Prepárense para los mítines, los actos de campaña, las acciones de marketing y las estrategias

Cien días restan desde hoy. Poco más de tres meses de actividad frenética en los que todos los partidos entrarán en una carrera por llegar al mes de mayo de la mejora manera posible. Prepárense para los mítines, los actos de campaña, las acciones de marketing o las estrategias tanto de convencimiento como de derribo del contrario. Porque todo es posible. Se trata de alcanzar el poder, verdadero sino de los partidos. Y ahora cabe una posibilidad mayor si se descartan las mayorías absolutas . Cuenta cada uno de los 65 escaños que conforman el Parlamento de Extremadura.