Yolanda y la margarita

Podría parecer que introducir en la misma frase a Yolanda Díaz y el nombre de la célebre planta herbácea de la familia de las asteráceas tiene que ver con su tendencia al «flower power», es decir, aquel añejo y lejano legado de mayo del 68, eso de «prohibido prohibir», «haz el amor y no la guerra». Sí, aquello de que las guerras se paran con flores o de que la gente se alimenta de empatía.

Bien podría ser, teniendo en cuenta la extrema caricaturización que se autoinflige la gallega, víctima de una amalgama de gestos ñoños y palabras etéreas, apareciéndosenos como la política más autoinfantilizada de cuantas hemos conocido. Pero no, lo de la margarita no iba por ahí.

Cuando comencé a pensar en este artículo, dudé si merecía la pena, después de haber firmado ya, el pasado 10/05/2022, «El extraño caso de Yolanda Díaz», donde daba cuenta de las imposibles contradicciones de quien parece tener cerca su tumba política antes de haber nacido al liderazgo. Al releerlo, creí que estaba casi todo dicho, pero después comprendí que el contexto político (año electoral) exigía un nuevo acercamiento.

Y ahí apareció la margarita, no solo como flor que representa la ligereza y el colorín, sino, sobre todo, como símbolo de una elección complicada: «me quiere, no me quiere». Si por algo se está haciendo conocida Díaz es por su incapacidad para decidir qué pretende ser de mayor.

Yo tengo mi propia hipótesis, pero necesitaremos algunos meses —quizá años— para saber si se ve confirmada. No se la hurtaré al lector, pero primero observemos, a modo de preguntas, que, al deshojar esta margarita, Yolanda puede dudar razonablemente entre varias opciones.

¿Liderar Unidas Podemos, donde internamente se la desprecia a ojos de todos, y cuyo liderazgo real sigue en manos, desde las sombras, de quien la nombró a dedo? ¿Tratar de fundar un nuevo partido, al margen de los ya existentes, donde consolidar un liderazgo propio y marcar una línea ideológica singular? ¿Apostar claramente por el PSOE, cuyo actual mesías parece ejercer sobre ella una extraña fascinación «hameliniana»?

La elección de Díaz lo dice todo de ella: ni lo uno ni lo otro ni lo de en medio. Quiere liderar Unidas Podemos pero sin liderar directamente Unidas Podemos. Quiere seguir bien avenida con Pedro Sánchez pero pareciendo autónoma. Quiere sacar adelante un nuevo partido pero sin decir que quiere sacar adelante un nuevo partido. Tal ejercicio de funambulismo —de falsedad, en el fondo— ya habla a las claras de alguien que no es de fiar. E, incluso, lo que es más importante, de alguien que no tiene las cosas en absoluto claras.

La dificultad de la elección —como de todas las elecciones valientes— es que ninguna carece de grandes riesgos. Liderar Unidas Podemos es, en realidad, permanecer bajo el mando de Pablo Iglesias encarnado en Irene Montero e Ione Belarra, es decir, no liderar nada. Montar un nuevo partido —otra escisión de otra escisión de otro partido de «izquierdas» ya casi sin espacio en el espectro ideológico— puede hacer que se la vea como una política ambiciosa que traiciona a quien la nombró (y a los suyos, en general). Aparentar ser demasiado sanchista la aleja de su gente y parecer demasiado poco sanchista la aleja del Gobierno. Hay que reconocer que no lo tiene fácil, pero quedarse en tierra de nadie es la mejor forma de demostrar que carece de todo liderazgo.

Yo creo que Yolanda Díaz no debería dudar entre tantas opciones, porque solo tiene dos: afiliarse al PSOE o desaparecer de la política. Puede intentar lo que quiera, pero con el tiempo comprobará que estas eran las dos únicas. Yo creo que, tarde o temprano, elegirá la primera (quizá indirectamente al principio, para acabar, como tantos ex líderes comunistas, integrados en el cómodo y rentable socioliberalismo). Pero lo cierto es que, mientras tanto, debería intentar aparentar que tiene alguna capacidad de decisión y alguna ideología. A no ser que quiera que, con el paso del tiempo, un tercer significado de «margarita» aparezca en nuestro imaginario, el de la obra del detractor de la URSS Mijaíl Bulgákov, «El maestro y Margarita», donde Margarita sería Yolanda, amante del maestro y, ambos, juntos, tendrían como única salida final la huida con el diablo.

*Licenciado en CC de la Información