Jeff Koons en 2019 fue el artista más caro debido a su obra Rabbitque se vendió por 91 millones de dólares. Esta semana siguiendo la trayectoria del artista me he encontrado con una noticia en la que el protagonismo lo adquiría la parte más estúpida de la historia o de la propia vida. Una visitante de una feria de arte en Miami por descuido, exactamente, tras pequeños toquecitos arrojó al suelo la escultura de J.Koonsde la colección Ballons Dog. Mil pedazos de color azul en el suelo. Miles de dólares dinamitados en un solo segundo sin ningún motivo aparente. Un reconocido artista presente creyó estar ante una performance. La torpeza hizo de las suyas aunque no es menos cierto, que si para que el incidente se produjese fueron necesarios varios golpecitos y se insistió sobre ellos, quizá lo que cobrase protagonismo no solo fuese únicamente la propia torpeza, la causante, sino el aderezo necesario en estos casos, la insistente estupidez o la intrépida idiotez del buen sabor del riesgo.

Es cierto que hay situaciones torpes, en ocasiones, son inevitables pero qué sucede con quienes parecen ir a la caza de estas situaciones, las persiguen, las retratan, las protagonizan. Aún peor quienes solo buscan directamente la peor cara de la vida, de la realidad o se esfuerzan para que todo sea un montón de pedazos. Esta semana el BBVA mejoraba las previsiones de crecimiento para Extremadura en 2023 y 2024. La entidad estimaba que la región es una de las primeras comunidades en recuperar el nivel de PIB anterior a la pandemia. Esta semana podíamos pasearnos por cualquiera de nuestros carnavales, Navalmoral de la Mata se mostraba exultante con Carnavalmoral de Campo Arañuelo o Badajoz que alcanzaba el 100% de ocupación de sus hoteles y obtenía el récord de asistencia y participación. Esta semana el Internacional Taste Institute (ITE) de Bruselas ha elegido como Mejor Sabor del Mundo 2023 el de un jamón de bellota 100% ibérico de Monesterio. De él decían que la elaboración había sido muy meticulosa y su curación también. Esta es una foto fija de esta semana. Esta Extremadura. La Extremadura que se muestra exultante por tanto trabajo, por tanta elaboración y también como resultado de muchas decisiones certeras y acertadas. Ser el mejor del mundo en algo, como decía el jurado es el resultado de un trabajo minucioso. Sí, habrá quien arrojaría esta imagen al suelo, el Partido Popular de Extremadura está concienzudamente empeñado en eso. Desde enero de este mismo año ya le sobraba el trabajo parlamentario, la tramitación de leyes que abordan asuntos tan relevantes como el agua o la vivienda, les molesta ese trabajo continuo. La caza de los males, ridiculizar Extremadura, lo que se hace, el menosprecio a todo lo alcanzado… es mucho más cómodo que trabajar. Sin duda. Quizá como la señora de los golpes que adquiera notoriedad. Hay una Extremadura que progresa, que trabaja y que se reconoce. El trabajo de todas, de todos, continuo, ese que cura. En todos los sentidos. El mejor aroma, el mejor cuidado. * Filóloga y diputada regional del PSOE