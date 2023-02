Contar guerras

Tenemos el vicio del relato a flor de piel, como si ya nadie pudiera pensar por su cuenta y extraer de cada noticia la esencia, lo verdadero y verificado; parece que sin el relato no somos nadie en el acto de consumir información veraz. Estamos al albur de buhoneros a sueldo de grandes corporaciones, empresas y partidos políticos.

En las redes sociales todo se enreda con la sórdida pretensión de confundir al estresado lector que tiende al ejercicio naif de lectura rápida y telegráfica antes que a la minuciosa lectura de pincelada fina. De este modo han proliferado los mercadillos de timadores de la comunicación, expertos en fantasear con el mercadeo de la mentira y la falsificación; vivimos en el era de los grandes almacenes de noticias retocadas y oportunidades de mensajes-quincalla.

El oficio de investigar está oxidado. El rigor se ha apagado. La verdad ha sido desplazada por el ansia de unos cuantos por ofrecer su propio testimonio, algo que se ha visto en vivo y en directo en las crónicas de la guerra de Ucrania en la que Twitter ha servido en bandeja el negocio del YO. El ego brotaba sin parar por las ranuras de algunas crónicas en las que además no se aportaban muchos más datos que el sonido de las bombas, las horas de insomnio o el propio espanto del relator.

Se desmorona con premura aquello que Albert Camus dijo acerca de nuestra responsabilidad: «La profesión de periodista es la más bella que conozco precisamente porque le obliga a uno a juzgarse a sí mismo». El escritor padecía una obsesión casi enfermiza por la ética y el rigor en el relato de los hechos sobre todo tratándose de una guerra.

Guerras, guerras. Un año largo nos lleva quemando a Europa y al mundo entero la guerra de Ucrania. Guerras, esas máquinas imparables de desesperar a los hombres, desmembrar cuerpos y borrar el limitado recurso de la felicidad que va quedando en la reserva.

Muchos periodistas harán balance a esta hora sobre si han seguido las directrices del buen quehacer, contar la verdad histórica -que no histérica- de una manera objetiva, completa y rigurosa; intentando avivar el espíritu analítico del lector a la vez que conmoverlo. En el relato de una guerra no puede haber huecos para la interpretación, no hay cabida a la opinión buenista, tampoco al sensacionalismo. Es heroico el papel que puede llegar a desempeñar un buen cronista en el lugar que más le duele al mundo. No se trata de contar las bajas del día, ni las soflamas del invasor Putin, es mucho más que describir el horror, el olor de la miseria humana o el color de la sangre putrefacta. Es hilar un tapiz complejo donde se cruzan odios muy viejos y profundos; es viajar hacia el pasado reciente, al Maidán, nombre de origen persa que designa la Plaza de la Independencia de Kiev. Hasta tres documentales pueden verse en distintas plataformas de televisión sobre los acontecimientos de Maidán, imprescindibles para comprender el conflicto y el espíritu indómito del pueblo ucraniano.

Qué difícil es informar sin emitir juicio alguno sobre todo si a tus pies reposan diseminadas, miles de madres dolorosas trazando en el aire, en las calles y en las fosas la figura de La Piedad de Miguel Ángel. El periodista entonces ha de frenar su ira, esconder su bilis, disimular su temblor para transmitir una observación directa, evitar su íntima conmoción.

Un año de crónicas fatídicas en el que cada día encontraba su propio cadáver, su huérfano y su herida para el futuro, porque terminada esta guerra vendrá otra, más una batalla campal y gigantesca en el atrio del corazón: reconstruir las ruinas y reconstruirse uno a sí mismo; instalar vayas para mantener apaciguado el clamor de justicia.

De igual manera, la crónica debe reposar en el alma del cronista, no quemar. Mientras en el lector debe prender hasta arder.

*Periodista