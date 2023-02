Piedras y palos

Hace un año que la Rusia de Putin invadió Ucrania después de llevar meses anunciando que lo haría sin que nadie en el mundo quisiera o pudiera pararlo.

El pueblo Ucraniano, que ya vivió su propio holocausto con el Holomodor, la hambruna que pudo llegar a matar a cuatro millones de personas entre 1932 y 1933, en el contexto de la colectivización de la tierra emprendida por Stalin, ha revivido impávido de nuevo el horror.

Aunque muchos creyeron que la guerra de Putin sería breve, lo cierto es que ahí sigue después de dos inviernos heladores, inquebrantable y mortífera.

Yo sigo pensando, como lo hacía antes de la invasión, que toda la diplomacia del mundo se tenía que poner manos a la obra para tratar de acabar con esta guerra, lo tendría que hacer con todas, pero especialmente con esta por la deriva que puede tener para el resto del mundo.

Desde el principio he tenido la sensación de que la verdad, esa primera víctima de todas las contiendas, se nos ocultaba con la intención de lograr un apoyo masivo a la guerra y no dejar espacio para ninguna salida que no fuera exclusivamente la del uso de las armas y el nuevo sacrificio del pueblo ucraniano, ante una invasión, que nadie discute, es intolerable.

También he tenido y tengo la sensación de que el tablero de la geopolítica se juega ahora en Ucrania, en una primera partida cuyos movimientos observan con detenimiento los jugadores antes de mover ficha para lograr sus verdaderos intereses en un nuevo orden mundial.

Ahí está China, jugando a la neutralidad, como defensora de la soberanía de Ucrania, pero sin hablar de invasión y en contra a las sanciones a Rusia, a cuyo presidente, Vladímir Putin, pidió hace unos meses rebajar sus amenazas nucleares, no sea que salte todo por los aires antes de lo previsto.

Es como si todo tuviera que ver con estudiar el tablero de la guerra sin importar demasiado las vidas humanas y comprobar, por ejemplo, como la unidad de criterio en Europa se puede resquebrajar por el envío de unos viejos y averiados tanques Leopard para la ofensiva de Kiev sobre el Donbás.

Todo se observa y todo se otea, algo que se ha puesto de manifiesto con el esperpéntico espectáculo de los globos aerostáticos que ha dado lugar a un nueva crisis entre Estados Unidos y China en la que se vuelve a hablar de «objetos voladores no indentificados», en un «deja vu» de los tiempos de Orson Wells y su guerra de los mundos.

Nadie podría imaginarse que el espionaje actual recurriera a esos artefactos inventados en el siglo XVIII o que en una guerra del siglo XXI fueran necesarios, como las llaves del futuro de Ucrania, unos casi descatalogados tanques de combate.

Nada es como nos lo habíamos imaginado, salvo el horror y el sufrimiento, que siempre es igual y seguirá siendo el mismo en todas las guerras que vendrán, porque ya tenemos archicomprobado que el ser humano nunca aprende de sus errores.

Ahora los expertos en política militar hablan de la importancia que los datos tendrán en las guerras del futuro como principal alimento de las inteligencias artificiales para armas que serán totalmente autónomas.

De ahí puede venir esa obsesión por el merodeo que tiene China con sus globos espías para conocer todo de futuros enemigos, al mismo tiempo que ensayan y comprueban reacciones en su doble función de globo sonda de sus propias incursiones en cielos ajenos.

Un año después de la invasión, los expertos coinciden en que pierde Rusia y gana China, que le toma la medida a Occidente y se beneficia de la falta de atención de Estados Unidos a otros escenarios mundiales.

La visita de Biden a Kiev en vísperas del primer aniversario de la guerra ha supuesto una bofetada a Moscú y, en respuesta a ello, un desquicidado Putin ha decidido suspender el último acuerdo de control nuclear, lo que supone el desmantelamiento de la arquitectura del control de armas. Es también la contienda de los desafíos.

Siempre he creído que es necesario fomentar la cultura de la paz en todo momento, especialmente en tiempos de guerra y de desinformación para hacernos creer que es imposible la resolución de conflictos por la vía de la diplomacia y la negociación.

Podemos especular todo lo que queramos sobre las guerras del presente y del futuro, pero yo tengo claro que el mejor análisis de todo ello es el que recoge esa famosa frase atribuida al científico más importante del siglo XX, Albert Einstein: «No sé como será la tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y palos».

*Periodista