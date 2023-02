Un tren sin compensaciones

Estamos de acuerdo en que las comparaciones pueden llegar a ser odiosas y que todo no debe medirse por el mismo rasero. Pero igual que los extremeños no somos más que nadie, tampoco queremos serlo menos y en esto del ferrocarril Extremadura es de las peores regiones de este país por no decir que ocupa la última posición. Solo hay que echar un vistazo al mapa ferroviario español para constatar que aquí estamos en el lejano oeste, sin apenas alta velocidad y con un AVE a medio hacer, el cual no tiene de momento continuidad hasta Madrid en la provincia de Toledo y veremos cuándo llega. De las incidencias mejor no hablar mucho, porque habrán decrecido con respecto a hace algunos años, cuando se dejaba a los viajeros en medio del campo maleta en mano, pero a pesar de que ya hay Alvia y nueva plataforma entre Badajoz y Plasencia, rara es la semana que no se registra algún retraso o una derivación de viajeros en autobús.

Digo esto porque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha declarado esta semana en Cáceres que lo que pasa en Extremadura no es extrapolable ni por tanto comparable a lo que ha pasado enAsturias y Cantabria, donde dos altos dirigentes del ministerio como son el presidente de Renfe o la secretaria de Estado de Transportes se han visto obligados a dimitir por la chapuza de los trenes que no caben por los túneles, el famoso «Fevemocho», un escándalo que ha provocado la indignación de dos comunidades autónomas y dos presidentes autonómicos y que ha conseguido que el ministerio decida ofrecer compensaciones a los viajeros haciendo que los servicios de Cercanías sean gratuitos para cántabros y asturianos hasta que se entregue la nueva flota de trenes a comienzos de 2026. Puede que sea la esencia de este pueblo extremeño, cabrearse e indignarse para luego resignarse ¿Y aquí qué? «No es equiparable», ha dicho la ministra. «Nosotros aportamos soluciones en función al impacto que se tiene», ha añadido. No sé cuál es la regla de medir ni por qué en un caso hay dimisiones y compensaciones económicas nada menos que durante tres años y en Extremadura los problemas del Alvia del año pasado o cuando no se presentó el maquinista porque falló el cuadrante se saldaron con dos ceses autonómicos de cargos intermedios y un 'no volverá a pasar hasta que pase'. Porque esta misma semana ha habido un retraso de trenes por un problema de señalización de Adif. Una de dos:o los extremeños importamos menos que otros o aquí se protesta lo justo y necesario porque los políticos, los nuestros, más que reivindicar lo propio, a lo que se dedican es a usar los fallos como arma arrojadiza contra el adversario. Porque hay que ver determinados comportamientos de defensa o de ataque de una gestión si se comparan con otros anteriores cuando estaban las tornas cambiadas. Se pasa de poli malo a poli bueno en un abrir y cerrar de ojos si quien toma las decisiones es de tu partido o del de enfrente. Yasí (con memoria selectiva solo cuando interesa) no vamos a ninguna parte. Que conste. El caso es que, pasado el tiempo, todo parece sosegar y olvidarse. Y lo digo porque estoy siendo testigo directo del asunto del tren desde hace veinticinco años. Puede que sea la esencia de este pueblo extremeño nuestro, cabrearse e indignarse para luego resignarse. De lo contrario, no entiendo cómo puede aceptarse que en un sitio haya dádivas para resarcir un error y en otros no cuando los agravios y los errores han sido el pan nuestro de cada día mucho tiempo. La proporcionalidad no cabe como argumento cuando existe un precedente como el tren en Extremadura, un servicio deficiente y con averías constantes durante años que hemos tenido que soportar los extremeños pagando como el que más solo con la esperanza de que algún día todo esto mejore y sea como el de los demás.