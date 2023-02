Cuando hace unos años conmemoramos el sesenta aniversario de la fundación de la Unión Europea, celebrábamos con toda ostentación el largo periodo de paz que estábamos viviendo y que había fortalecido el tejido social de los países miembros. Europa parecería caminar con pie firme. Los avances técnicos habían acelerado los descubrimientos científicos, la economía nos llevaba por una singladura de prosperidad y las artes y las letras enorgullecían el espíritu de ser europeo. Daba la impresión de que Europa volvía a ser el centro de nuestro universo.

Pero desde entonces, los tiempos han cambiado mucho y, en algunos aspectos, para peor. Somos testigos de una paralizante pérdida de identidad política de nuestro continente. Poco a poco nos estamos volviendo irrelevantes para el resto del mundo. La ausencia de liderazgos, el raquítico crecimiento económico, la titubeante política energética, la cada vez más difusa política exterior, la burocracia en el funcionamiento de las instituciones y el afloramiento de brotes de corrupción con los lobbies están llevado a muchos ciudadanos a decepcionarse con la Unión Europea. Pocos confían en la actividad de la Comisión ni en esas delegaciones del europarlamento que visitan países y, a la postre, no resuelven nada.

Reforzamos los lazos de la Unión cuando nos vimos afectados por la pandemia del coronavirus. La guerra de Putin, con los obuses atronando en el Este, ha afianzado el espíritu europeo de solidaridad. Cuando soplan vientos con ráfagas adversas, los ciudadanos nos sentimos desamparados y preferimos que las tormentas descarguen bajo el cobijo de un paraguas fuerte. Pero el ideal de una Europa unida, que hasta ahora era el viento que impulsaba nuestros anhelos de prosperidad, se está quedando en una mera entelequia.

Algunos piensan que la unidad de nuestro continente es un proceso irreversible, pero todo puede cambiar. El elevado desempleo juvenil en los países mediterráneos es un escándalo que clama al cielo. Los Estados del norte no quieren ser solidarios con los del sur. La desigualdad ha aumentado y está erosionando el futuro. Sin darnos cuenta, podemos estar asistiendo al declive de la unión continental. La falta de ilusión en la ciudadanía y los nacionalismos y populismos están perturbando el sentimiento de proyecto común.

Con este panorama es difícil mirar el futuro con optimismo. Aunque Europa siempre ha sido tierra de derechos y acogida, algunos de sus actuales líderes han olvidado caminar bajo el imperio de estas máximas. Mientras unos se reparten refugiados a regañadientes, otros levantan muros. Mientras unos reivindican solidaridad, otros, en el polo opuesto, presagian que las fronteras abiertas supondrán la caída de Europa. Hasta ahora, los lideres han llevado adelante el proyecto de Europa de una manera elitista, sin contar con los ciudadanos para decidir en las cuestiones complejas. Los burócratas imponen políticas fiscales y monetarias, pero se olvidan de las sociales. Esta falta de iniciativas está produciendo desafección a la idea de Europa.

A pesar de todos estos obstáculos y del túnel obscuro que estamos atravesando, me niego a ser pesimista. La construcción europea debe ser un proyecto de valores. Este proyecto no podrá llevarse a cabo solo con dosis de demagogia, ni con el aumento de sus miembros. Tampoco con pensar que la unión es necesaria solo cuando acechan catástrofes sanitarias o bélicas. Europa debe ser algo más. No puede convertirse en un fiasco. Ni debe desmoronarse la idea de un destino común de libertad y progreso donde los ciudadanos nos sintamos seguros. Ya hemos visto que la guerra y la paz son alternativas pendulares. Cualquier loco puede ensombrecer nuestro futuro. Y necesitamos que la gente, dentro de lo posible, viva tranquila. Que impere un mayor grado de honradez y decencia en la política. Que la mentira deje de ser algo natural. Que nuestros impuestos sirvan para satisfacer nuestras necesidades y que alcancemos mayores cuotas de bienestar, pero sobre todo de solidaridad.

La Unión Europea no es perfecta. Debemos ser críticos con su proyecto. La crítica y la autocrítica han sido siempre valores democráticos. Pero, a pesar de todos los reproches que podamos hacerla, debemos tener presente lo mucho que nos ha dado y lo que nos puede dar en el futuro. Europa apuntala nuestra economía y nuestro bienestar. Es un dique que nos puede librar de los nacionalismos agresivos y asfixiantes de los secesionistas. Es un bastión en la defensa de los valores occidentales de libertad y democracia. Luchemos, pues, por conservar y fortalecer esta Unión y corrijamos lo que haya que corregir. Necesitamos vivir en una atmósfera civilizada y pacífica, sin tensión y sin odio. Europa debe seguir siendo el centro eterno de nuestro universo.

* El autor es catedrático de Derecho Mercantil. UEx.