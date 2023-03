Cada cierto tiempo, cada vez con más frecuencia, surge alguna voz que defiende retocar la obra de los grandes escritores para eliminar palabras (gordo, feo, loco) que ofendan a uno u otro colectivo.

"Lo que importa es ser moderno, más moderno que nadie, y leer el pasado con las lentes del presente

No se tocan las obras de los menos famosos por su escasa repercusión, no por clasismo o prepotencia, no se vayan a sentir ninguneados precisamente por aquellos que eligen la pureza y la neutralidad a ultranza, aun a riesgo de caer en la estupidez más profunda.

Ahora le ha tocado a Road Dahl, el autor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, como antes le tocó a Mark Twain o a Harper Lee, por citar algunos de los autores que marcaron nuestra infancia. Qué más da que las obras de estos autores no sean precisamente racistas, y eso en una época en que lo fácil era serlo. Qué más da que Matilda, por ejemplo, sea un canto a la diferencia frente a la uniformidad, o que Matar un ruiseñor nos cuente la historia de un abogado que se enfrenta a toda su comunidad para defender a un hombre negro.

Lo que importa es ser moderno, más moderno que nadie, y leer el pasado con las lentes del presente, más como orejeras que como telescopio de futuro.

Eso es mucho más fácil que educar, y leer con los jóvenes, y mostrarles que hemos llegado hasta aquí desde otras épocas en que la construcción de lo normal era distinta. Que enseñarles que Quevedo, por ejemplo, es fruto de un tiempo determinado, pero también un escritor magnífico, y que sentirse ofendido por mensajes del pasado, es no querer entender de dónde venimos, cómo hemos avanzado, qué atrás estamos dejando tantas cosas.

Pero lo fácil, lo llamativo, lo que saldrá en los titulares es eliminar, cortar, cambiar, otra vez, la creación literaria.

No es ni siquiera algo novedoso. Conocemos esta práctica llevada a cabo por las dictaduras de todos los tiempos. Ahora se han echado atrás, quizá por el revuelo armado, pero por mucho que pretendan hacerlo pasar por moderno, tiene ya muchos siglos, y sea del signo que sea, sigue llamándose censura.