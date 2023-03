Anteojeras

Me comentaba el otro día un amigo que vive desde hace muchos años entre Austria y Alemania (es traductor del alemán), que nunca antes se valoró tan positivamente en la prensa germanoparlante a un gobierno español como al de Pedro Sánchez, elogiado repetidamente incluso en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, el diario conservador alemán por excelencia. Concluía este amigo que, “si el patriotismo tan cacareado por la derecha española es dar una mejor imagen de España en el extranjero, Pedro Sánchez es un patriota”.Lo mismo me comentan otros amigos que residen en Alemania, Francia o Suiza, y además señalan que, habiendo sido nombrado presidente de la Internacional Socialista, y con la presidencia europea dentro de poco, la influencia internacional de España vive uno de sus momentos más dulces.

La derecha, por supuesto, eso lo ve perfectamente, y le reconcome por dentro, pero prefiere decir otra cosa. Raro patriotismo el de quienes hubieran preferido que a España le dieran menos fondos europeos (Ursula von der Leyen debía estar flipando, hace año y pico, cuando oyó al pobre Pablo Casado intentando convencerla de lo poco fiable que era España) y no reconocerá ni uno solo de los logros internacionales que puede apuntarse nuestro gobierno. Es tan absurdo como sería no reconocer que el Real Madrid lo hace bien en Europa, pero ahí los tienes, a Elías Bendodo (tan moderado antes de salir de Andalucía) diciendo que Sánchez es un peso pluma porque no le recibió el rey de Marruecos. Pero vaya, es que, pequeño detalle, tampoco había ido el rey de España. Le recibió el primer ministro, como es natural.

A cuenta de las relaciones con nuestros vecinos del sur, se carga contra el gobierno porque Argelia se nos ha puesto de morros. Qué se le va a hacer, es lo que tiene tratar con los árabes, que en eso son como niños. Si te juntas con Marruecos, Argelia dice que no te junta y que no comparte su bocadillo, o su gas, contigo. Mala suerte pero es que no podemos permitirnos llevarnos mal con quienes tienen las llaves de lainmigración y la seguridad tanto españolas como europeas.

Cuando algún día Sánchez se retire, o lo retiren, cambiarán las tornas: se le reconocerá como a un gran estadista, como se hace con Felipe González (la prensa derechista hablaba del felipismo, pues sabe que el socialismo, para la mayoría de españoles, no despierta antipatía; ahora hablan del sanchismo). De momento, quieren poner unas anteojeras que focalicen solo sobre lo que pueda criticarse. También los apoyos de Sánchez, como si le hubiera quedado otra, no teniendo mayoría absoluta. No hay duda de que Feijóo, si pudiera, pactaría también con Bildu o con Esquerra, como lo hizo Aznar con Pujol. Pero es que no puede. Ahora bien, pactará con Vox y, si hubiera un partido neonazi que sacara un escaño y lo necesitara, pactaría también con él.

Seguramente en el fondo, desde Casado a Feijóo, pasando por Cuca Gamarra, admiran a Sánchez y piensan lo del Mio Cid, “qué buen vasallo sería, si tuviera buen señor”. Vamos, si fuera de los suyos. No se puede negar en serio su capacidad política, como tampoco la de Nadia Calviño o Yolanda Díaz. Que digan a qué ministros pondría el PP que estuvieran a su altura. El problema, claro, es que no está con lo que ellos llaman “la gente de bien”, que debe ser la que viste bien o come bien. En unos meses se verá, si a ese gobierno tan odiado por algunos lo sustituye un matrimonio a la castellanoleonesa: tendremos entonces a Feijóo desbordado por las salidas de tono de sus ministros cuyo modelo de sociedad es el de la Hungría deOrban, tendremos a un ministro de Cultura que dará el Nacional de Literatura a Jiménez Losantos y tendremos a unos vecinos europeos que, como diría Obélix, comentarán: “Están locos, esos hispanos”.

*Escritor