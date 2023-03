Col y oscuridad

Expuestos como estamos al torbellino de la corrupción, es milagroso que aún nos mantengamos en pie con esta chispeante sed de vida y sabiendo que no encontraremos en el camino viveros donde abunden eruditos que prendan la chispa de una nueva revolución mental.

Nos arrastramos por este gran vacío de desconcierto político y abuso de nuestra buena fe. Permanecemos callados hasta el día de acudir a la urna mientras el escenario se llena de charlatanes y mediadores febriles por morder nuestro dinero. Parece como si la política española fuera incapaz de liberarse de los desvaríos nocturnos tan cronificados en las terminales de los partidos.

El flujo incesante del champán y otros estimulantes no permiten purificar la atmósfera pública y así asistimos de nuevo a otra de esas tramas negras de chapapote mediático tan irrespirable.

Estos casos, si me permiten decirlo, tienen al menos una ventaja y es que nos permiten ver qué medios de comunicación están domesticados y aquellos que no se dejan domesticar. Avanzamos con dificultad por este campo sembrado de minas que supone tener a corto plazo la cita con las urnas: lo que viene siendo una máquina de complicar la libertad de expresión en algunos medios cuyos compromisos hacen que no puedan contar las cosas tal y como suceden y deban buscar otras formulas de funcionamiento o financiación para evitar la mordaza sobre ciertas narrativas que al poderoso en cuestión no le interesa o no le beneficia.

Esto es tan viejo como la creación del mundo. Es decir, que a muchos periodistas les resulta más tolerable escribir sobre las injusticias que suceden en África, que, sobre las miserias propias, las de casa, las de Tío Berni.

Es nuestra labor mirar hacia ese turbio asunto y ayudar al lector o al espectador a saber mirar, hay que llevarles de vuelta al pensamiento analítico y crítico para que no se queden en la mera anécdota del asunto. Para eso el periodista debería escribir desde el extrañamiento y no desde el papel de inquisidor, el que sostiene el dedo acusador. Con ello el periodista se convierte en un puente, en la pasarela que ayuda a transitar desde la ciénaga hasta la orilla; de ahí la importancia del contador de verdades, del farero y gondolero de la crónica oscura que nos lleva sobre las aguas infectadas y pútridas de la sociedad.

Cada día parece más evidente el desgaste en la confianza, por eso es vital que el periodismo actual propicie en nosotros, consumidores de noticias, que sea voluntario y espontáneo el preguntarnos cada día: ¿qué nos pasa a los humanos? ¿por qué es tan frágil la piel de ciertos políticos y empresarios a la corrupción? ¿qué hacer y cómo canalizar este desconcierto?

Si no nos hacemos preguntas de este estilo es que hemos perdido para siempre la necesidad y la urgencia por valores y preceptos correctos. Prevalece ante todo esa voracidad por lo que denomino «ansia de belleza capitalista», un alma comercial que como una mano negra se extiende por las vigas de cada casa pudriendo el interior.

Si lo pensamos bien, a veces los medios se parecen más a camiones de la basura donde todo es deterioro, plástico y desperdicio. Debemos ser conscientes del valor de recuperar el sentido de la objetividad, la verdad sin intermediarios; exigirnos altura entendiendo que la palabra libertad implica responsabilidad.

Este desagradable espectáculo de frivolidad que derrochan políticos y otras celebridades empieza a requerir de nuestra parte la discusión íntima y sincera de nuestra manera de ser y estar, de cómo encajamos esta cotidianidad llagada.

Siento que la carcoma lleva tiempo instalada en la madera que rodea los escaños de sus señorías y que dicha desintegración de lo público nos está quitando las ganas de luchar por la limpieza democrática.

Estamos solos sobre el corazón de la tierra, dijo Quasimodo… tal vez solo los poetas se den cuenta pues sus poemas también huelen a col cocida.

* Periodista