La forma en que miramos la vida, en que contemplamos ciertas realidades e, incluso, en que observamos a otras personas cambia conforme vamos quemando etapas de nuestro ciclo existencial. Es cierto que hay gente que piensa que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren y no mutan, salvo en lo físico y poco más, durante todo el proceso. Y hay otra gente que, sin embargo, cree que sí cambian, aunque siempre lo hacen para empeorar. Estas opiniones vienen a suscribir, básicamente, eso que recoge el refranero de que “quien nace lechón, muere cochino” o sus alusiones a “un mismo perro con diferente collar”. Pero también hay evidencias de que, por ejemplo, nuestro modo de mirar evoluciona a medida que vamos cumpliendo años y acumulando vivencias y experiencias. Ocurre algo parecido -en cuanto a que en él son evidentes los cambios; no siempre al modo en que se transforma- a lo que sucede con el sentido del gusto, que, a la par que crecemos, se suele ir afinando y abriendo al disfrute de nuevos sabores. En lo referente a la degustación de alimentos, bebidas y preparados culinarios, la tónica general, cuando maduramos, transluce una ampliación de gustos, la construcción de un paladar más receptivo y en absoluto la cerrazón de quien se autolimita y conforma con no probar nada distinto a lo que ya sabe que le gustará. Pero esto no indica que eso siempre sea así, ni que en todos los casos ocurra lo mismo. Sólo que es lo habitual y lo más frecuente. El modo de mirar, al igual que el gusto, se va transformando a lo largo de nuestra vida. A veces, amplía sus horizontes. Y en otras ocasiones se cierra tanto en torno a sí mismo que solo cabe equipararlo a una ceguera no orgánica sino autoinducida. Está claro que no mira igual el niño que el adolescente, ni que el joven, ni que el adulto, ni que el mayor o el anciano. En su tránsito por la Tierra, esa misma persona va contemplando (y entendiendo) el mundo de un modo distinto en función de su edad, de las experiencias que haya acumulado, de la educación que haya recibido, del contexto en que se desarrolle o mueva, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus decepciones y de un sinfín de factores más que van a ir cristalizando en distintas lentes que se intercambiarán a lo largo de los años para ofrecer una u otra perspectiva.

Esta semana pensaba en ello al volver a visionar una película de la que fui espectador hace más de una década y al escuchar a un famoso cantante hablando sobre la relación que tuvo con su padre y reflexionando sobre su propia óptica acerca de ese mismo hombre en distintos momentos de su existencia. Ni yo contemplé el filme con los mismos ojos que cuando lo hice hace más de diez años, ni el cantante, probablemente, miraba a su padre del mismo modo en que lo había hecho tiempo atrás. Incluso puede que ese padre tampoco fuera el mismo que había sido. De ahí la certeza de que pocas cosas son inmutables en la vida y de que, cuando menos lo esperamos, ésta nos sorprende con alguna novedad imposible de prever. * Diplomado en Magisterio