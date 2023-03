Habrá que ser justos: igual que uno publicita sus aciertos, es coherente hacerlo con lo que no lo son. O, al menos, no completamente. A principios de diciembre, aseguraba en esta misma columna, en un alarde de optimismo, que: «en 2023, la inflación ya no será un problema central». Claramente, no ha sido (enteramente) así.

Lo cierto es que la tasa de inflación ha prolongado su minoración en los últimos meses. También hay que señalar que se comprueba un menor ritmo de reducción en España, pero aún se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. Esta tendencia seguirá a corto plazo, sólo que en gran parte por un efecto paradójico: el descenso se deberá al efecto estadístico de los datos interanuales. El año pasado vivimos un fuerte incremento en los precios energéticos. Marzo y abril del 2022 fueron el pico de la espiral inflacionista, como consecuencia directa del conflicto bélico en Ucrania, con lo cual es lógico una sustancial mejoría sobre aquellos datos. La pregunta que muchos tendrán es si esta moderación existe, ¿por qué no se traslada a nuestro día a día? Es ya una preocupación común en la calle el paulatino y continuo crecimiento de los precios. Se calcula que los hogares españoles han perdido, en algo más de un año, un 10% de su poder adquisitivo. Los datos nos dicen que se está embridando la inflación; la experiencia lo desmiente. Entonces, ¿qué está pasando con la inflación? En cierto modo, funciona la ley de grandes números. En la eurozona, los precios de la energía han descendido, dejando una tasa de crecimiento en un año del 13,7%. Su peso es elevado en la configuración del índice de precios e influyen tanto en la producción como en el consumo (comercio y hogar). Por tanto, su reducción ‘fuerza’ a la baja el agregado general de precios. Pero no es el único factor en la ecuación, por supuesto. Solamente en los dos primeros meses de este 2023, la alimentación, el alcohol y el tabaco (gastos habituales) han crecido más de un 15% anualizado. Los servicios, casi un 5%. Además, la reducción de los costes energéticos aún no ha sido trasladada a los productos, a lo que se añade que muchos sectores siguen luchando contra los efectos de la pandemia y los costes laborales y fiscales derivados. Por eso, observamos en nuestra cesta la persistencia de la inflación. Basta comprobar la evolución de la inflación subyacente en febrero en España: crece un 7,7%, dos décimas más que en el mes de enero. La inflación subyacente, al eliminar factores más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, es un perfecto termómetro para el cortoplazo, comparando meses o trimestres. Lo que dicta es que la inflación está lejos de estar controlada. Esta situación va a provocar que los bancos centrales insistan en su una política monetaria restrictiva. En Europa, podemos dar por seguro que habrá subidas de tipo durante todo el año (Lagarde ya ha adelantado una de medio punto en la próxima reunión del BCE). Esto, no olvidemos, supone un endurecimiento de las condiciones financieras, tanto para la deuda soberana como privada. Pero, sobre todo, es una declaración de que la lucha contra la inflación no ha terminado y habrá que usar la política monetaria como escudo. El lunes, con su habitual sorna, Alsina señalaba que la interpretación política del fenómeno de la inflación pasa del subjetivo «hemos bajado la inflación» al genérico (e inocuo) «la inflación ha subido». Este gobierno no tuvo empacho en culpar repetidamente a la invasión rusa de Ucrania como el origen de la escalada de precios. En realidad, había comenzado antes, con un cierre de 2021 que avisaba de las curvas que venían en la estabilidad de precios. Con todo, es inadecuado (e impreciso) atribuir al gobierno de coalición la escalada de precios. No lo es. En cambio, sí es responsable de políticas y medidas que pueden contribuir a un empeoramiento de una situación que la inflación subyacente nos demuestra aún compleja. La subida de las pensiones o el incremento salarial en el sector público son factores inflacionarios. Las rigidices en el mercado laboral (y el aumento de los costes de contratación) o la intervención en determinados mercados pueden ser bolsas de inflación ‘reprimida’ que tengan consecuencias en el medio plazo. Por no hablar del gasto público, en medio del despliegue de los fondos europeos post-pandémicos. No debemos dejar todo en manos de nuestro banco central. *Abogado, experto en finanzas