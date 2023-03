La barca de Leonardo

Quizás sea Gabriel Celaya (1911-1991) el poeta español que definió, con mayor originalidad y acierto, la más que hermosa tarea de educar. Una profesión, a veces no tan bien considerada por aquellos que siempre han pensado y dicho que eran los maestros los que mejor vivían, aludiendo probablemente a unas vacaciones estivales que les parecían demasiado largas, muy posiblemente porque se les hacía pesada la tarea de tener a los hijos en casa durante todo el cálido y tórrido verano. Y, aunque son muchos ya los que hoy dan importancia y relevancia a la profesión del maestro, del educador, todavía no son pocos los que no la valoran como tal vez debieran.

Celaya sí que sabía lo difícil que era la tarea de enseñar y valoraba el trabajo que suponía entremezclarse con una veintena de chiquillos para transmitirles conocimientos y, sobre todo, las ganas de aprender y de saber. Para ello, decía, que eso era como poner el motor a una barca…Había que medir, y pesar, y equilibrar…Y poner todo en marcha. Y afirmaba que, para ello, el maestro tenía que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y hasta un kilo y medio de paciencia concentrada. Justo antes de que las ciudades y pueblos comenzaran, este año, a entregarse a vivir la fiesta del carnaval, la prensa nos despertaba con una terrible noticia que nos heló el alma a muchos que le conocíamos. Un fatal accidente de tráfico sesgaba la vida de un maestro, de un profesor que había entregado toda su vida a la educación de los jóvenes. Trabajó en Cáceres en el I.E.S. ‘Ágora’ y en el I.E.S. ‘Universidad Laboral’. Antes, de muy joven, se encargaba del trabajo de monitor en el colegio ‘Donoso Cortés’, ahora conocido como Residencia Universitaria ‘Muñoz Torrero’. Era un romántico, aunque tenía nombre del Renacimiento. Leonardo, como decía Celaya, llevaba en su alma un poco de marino, y de pirata, y de poeta, y, puedo asegurarlo, mucho más de kilo y medio de paciencia concentrada. Pensaba cien mil maneras de explicar a sus alumnos los temas de informática, que le apasionaban. Él medía, y pesaba, y equilibraba todo mil veces para que llegaran sus explicaciones claras a las jóvenes mentes de los adolescentes, y les abría y mostraba los senderos correctos para pensar, para aprender, para querer saber. Nunca se daba por vencido hasta que no veía que el último de sus alumnos había entendido los lógicos entresijos de la ciencia de la informática. Y para él, era consolador soñar que los horizontes de cada pupilo se abrirían para proporcionarles a todos, con sus mensajes, una vida plena de conocimientos. Saber y conocimientos que les haría estar mejor preparados para afrontar lo que les pudiera sobrevenir, allá donde les pudiera llevar su destino. Porque, como decía el poeta, ellos, los jóvenes, sus alumnos, llevarían siempre su carga de palabras, en sus barcas, hacia los puertos distantes, hacia islas lejanas. Aquella tarde, en el tanatorio, antes de despedirnos, mientras charlaba con compañeros y alumnos y me hablaban de él, y de su paciencia, y de su trabajo, y de su bondad, y de sus clases, y de sus apuntes…, entendí perfectamente al poeta, porque yo mismo pude ver allí muchos barcos nuevos, donde seguía enarbolada su bandera, mientras dormía ya su propia barca. *Ex director del IES Ágora de Cáceres