Señalar y ocultar

No consuela en absoluto que los escándalos patrios no sean solo nuestros y que, a veces, nos empeñemos en replicar los ajenos. Resistió el Premier británico aferrado a su asiento, cuando toda la gente de bien, sí, han leído bien y lo escribo con orgullo, se escandalizaba porque en plena pandemia en Downing Street se solazaban con alcohol, sin duda para relajar el estrés de liderar el país en tiempos luctuosos. Al fin cayó, pero Gran Bretaña aún se lame sus heridas.

Aquí, el escándalo no ha sido tal, pues el gobierno no se rebajó a semejante desahogo, pero se ha conocido ahora que, cuando, según Illa, que entonces mandaba mucho, al gobierno se le acabó la paciencia con Madrid, le impuso un Estado de alarma y señaló a su presidenta -que a este gobierno le gusta mucho señalar- como la culpable de que el virus campara a sus anchas, unos cuantos diputados socialistas -que ni querían a VOX, ni a Podemos ni a los arrastrados catalanes- cenaron en un lujoso restaurante, mientras los demás ciudadanos obedecían la injusta orden.

Los convocó Tito Berni y ellos acudieron obedientemente, porque como dice Patxi, una cosa es cenar y otra corromperse, y también añade con modales muy mejorables que -qué más te da-, -qué más nos da a todos los españoles de bien- qué diputados estaban allí. Eso no es relevante para nada.

Puede que esos diputados sólo fueran a cenar, puede que no continuaran la juerga vergonzosa cuyas indignas imágenes recuerdan tiempos oscuros que a la gente de bien avergüenza. Lo creo sinceramente. Pero nada justifica el modo de responder de los responsables socialistas. Malos modos, ataques a la oposición, ocultamiento de los protagonistas, ellos, tan amigos de señalar siempre al otro, sea Rafael del Pino, Ayuso o Casero, cuando se trata de acusar de lo que sea desde falta de patriotismo a corrupción.

Nada peor tampoco que Podemos al que repugna la historia pero que no apoyará su investigación si la pide el PP. Capaces de no impedir el hambre en el mundo si beneficiara a los populares. Menuda gente esta y no precisamente de bien.

* La autora es profesora