¿Trasvase aquí?

Nos comimos a Ciudadanos ¿y ahora qué? El PP extremeño, como también el nacional de Feijóo, va a por el votante socialista. Es la única manera de dar un vuelco electoral en los territorios tradicionalmente del PSOE. Siguiendo el ejemplo de Juan Manuel Moreno en Andalucía, todos los líderes regionales tienen este modelo como estrategia vital. Comerse a Ciudadanos y acaparar el centro derecha no basta, hay que ir más allá escorando incluso el partido hacia la izquierda. No en vano, la derecha más extrema ya está ocupada por Vox. Ahí no hay cabida y los populares no quieren tener que sumar con los de Abascal en una hipotética mayoría de gobierno. La única solución pasa por robarle votos al PSOE, «el trasvase» como ellos mismos dicen, aunque ello traiga aparejado una pequeña fuga de sus propios votantes hacia posiciones más radicales.

El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)sostiene en un estudio post-electoral en Andalucía que el PP de Juan Manuel Moreno se nutrió en un 15,6% de electores que optaron en los comicios de 2018 por el PSOE. Desde luego fue mucho mayor el trasvase de votos desde Ciudadanos, del 64,7% y de Vox, del 31,4%, pero no cabe duda de que hubo muchos votantes socialistas que decidieron cambiar de bando y confiar en el líder popular. Claro está que éstepartía de una posición preferente al estar en el gobierno, de hecho logró retener el 82% de sus votos anteriores, pero de no lograr enamorar en todos los bandos, incluido el opuesto, no hubiera alcanzado ese resultado. En Extremadura resulta muy complicado este modelo cara 28M. Básicamente porque el PP quedó muy tocado en los pasados comicios autonómicos de 2019. El entonces candidato, José Antonio Monago, cosechó 168.589 votos (el 27,49 % del total), frente a los 286.563 votos (el 46,73 %) que alcanzó el socialista Guillermo Fernández Vara. En la provincia de Badajoz, que no olvidemos aporta al Parlamento de Extremadura 36 diputados frente a los 29 de Cáceres, el resultado del PSOE fue todavía más escandaloso llevándose el 48,5% de los votos, casi 1 de cada 2 papeletas metidas en las urnas. A la postre, una mayoría absoluta de 34 escaños frente a los 20 con que cuenta el PP. El socialista Guillermo Fernández Vara cosechó en los comicios de 2019 el 46,73 % de los votos Las cosas son muy distintas ahora. Hay tres variables que deben tenerse en cuenta: el desgaste de Ciudadanos, en la actualidad con 7 escaños, cuya fuga de votos irá preferentemente al PP; el alza de Vox, cuyos apoyos -esta vez sí- le permitirán entrar en el Parlamento extremeño; y la devaluación del gobierno nacional con Pedro Sánchez a la cabeza, cuya estrategia de desgaste planteada desde el PP ha calado en los votantes hasta el punto de perjudicar a líderes territoriales más asentados. Aunque la precampaña electoral ya está lanzada, a medida que avancen las semanas se verá una estrategia cada vez más acentuada de confrontación. Es el escenario que le interesa al PP dado que la ciudadanía no está aún en la tesitura de tener que decidir entre continuidad o cambio. Si se tensiona el electorado, cabe la posibilidad de que la gente se replantee su voto, sobre todo si entra en juego cuestiones de índole nacional. El PSOE, por su parte, seguirá justo la estrategia contraria. Evitará la confrontación para no otorgarle protagonismo al adversario favoreciendo así la continuidad y planteará un escenario regional donde intentará dejar muy claro que lo que se vota ahora es quién preside la Junta de Extremadura, no el castigo o la defensa de Pedro Sánchez.