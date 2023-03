Solo el 8 de marzo es 8 de marzo

No voy a entrar en cuestiones de técnica jurídica que aburrirían al lector y que, además, no es lo que más importa en este caso. Vayamos a los hechos. Hace una semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos los datos sobre los efectos perniciosos de la llamada «ley del solo sí es sí»: 721 rebajas de condenas y 74 excarcelaciones de delincuentes sexuales desde el 7 de octubre de 2022 al 1 de marzo de 2023.

La denominación del texto legislativo es «Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual». Y lo cierto es que desde que entró en vigor hay 74 delincuentes sexuales más libres que antes, y, como mínimo, 795 mujeres que se sienten —y lo son— menos libres que el 30 de septiembre de 2022. Son casi cinco rebajas de condenas al día y una excarcelación cada dos días, así que, objetivamente, cada día que pasa desde la promulgación de la ley, las mujeres son menos libres y los delincuentes sexuales lo son más. Esto, con los datos en la mano. Lo demás son palabras huecas: propaganda gubernamental y argumentarios de partido.

Sería difícil afirmar si esta ley es la mayor chapuza legislativa de la democracia española, porque los fiascos han sido muchos. Lo que es evidente es que, casi medio año después, el Gobierno de España no tiene una solución. Y esto es lo grave en realidad, porque si, como dice la cultura popular, errar es de humanos y rectificar de sabios, la importancia de este asunto sería muy distinta si los autores intelectuales del fracaso supieran qué hacer al respecto. Pero no saben.

Teniendo en cuenta que las leyes las firma el presidente del Gobierno y que el Gobierno es un órgano colegiado, es sencillo deducir que ni tal órgano funciona ni su líder es tal líder. Lo que sí es cierto es que la ley ha fallado y que, cinco meses más tarde, no hay una solución. Y en la búsqueda —solo búsqueda, de momento— de esa solución se revelan aspectos aún más interesantes.

Los dos partidos que conforman el Gobierno, que se dicen ambos de izquierdas y feministas, parecen tener soluciones diferentes. Lo malo es que no sabemos cuáles. Ni PSOE ni Unidas Podemos las han presentado ante la ciudadanía, y no nos queda más remedio que fiarnos de lo (malo) que unos dicen de los otros.

El PSOE dice de UP que no tiene ninguna propuesta y parece ser cierto, porque lo único que pide es que el Ministerio de Igualdad dé el visto bueno a la reforma, sin decir qué reforma. UP asegura que el PSOE quiere volver a la situación anterior, diferenciando abuso y agresión, y posiblemente sea verdad, porque lo único que sabemos —por boca de la Ministra de Justicia— es que quieren «el mismo modelo unificado» (un solo delito) pero «que los delitos más graves se puedan castigar con una pena más grave» (distintos delitos).

Mientras el PSOE encuentra la forma de conseguir que el mismo delito y distintos delitos sean la misma cosa, la única certeza que seguimos teniendo es que no hay una solución, ni siquiera dos soluciones distintas. Sencillamente, no hay ninguna. Hasta que los dos partidos se decidan a presentar textos concretos, parece que el PSOE se decanta por la opción fácil de volver al texto anterior (lo que dejaría la nueva ley en una retahíla de palabrería barata) y UP pretende no moverse para no reconocer los errores.

Mientras, ambos partidos solo parecen estar de acuerdo en uno de los orígenes del problema: poner en el centro el consentimiento sexual que no es sino una abstracción, y poner en el centro de una ley una abstracción solo perjudica a quien se pretende proteger. Defender el consentimiento es como defender la paz mundial. Todos —salvo unos pocos salvajes— estaríamos de acuerdo. Solo hay un pequeño detalle: en la mayoría de los casos es imposible demostrarlo.

Todo esto, en vísperas del 8 de marzo, es un clavo más en el ataúd del viejo feminismo. Si la llamada «ley trans» ya dejó claro el abismo entre el feminismo (donde casi nadie milita ya) y los feminismos (donde milita todo el mundo, de puro fácil que resulta), este fiasco legislativo acentúa la profunda crisis en la que se encuentra uno de los movimientos sociales más importantes (y necesarios) de la historia humana.

*Licenciado en CC de la Información