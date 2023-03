Bobos amaestrados

Hace unos días dos mujeres conducían bajo los efectos del alcohol en una carretera de Alicante. Invadieron el sentido contrario y causaron un accidente de tráfico. Al conocer que la conductora del otro coche era sudamericana, se dedicaron a insultarla con comentarios xenófobos y a agredirla físicamente, mientras ella lo grababa todo en un vídeo, que se hizo viral en cuestión de horas.

No hace falta visionar más que unos segundos para empezar a sentir una vergüenza ajena sonrojante, que poco a poco se convierte en indignación, y que acaba en pena. Una lástima inmensa hacia ese par de individuas, que por supuesto no representan a nadie más que a ellas mismas, pero que existen, por algo. Dos bobas amaestradas, que en su desfachatez y su patetismo retratan a la perfección los cimientos en los que se asienta el racismo, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo.

En los pocos minutos que dura el documento gráfico, hablan directamente a la cámara con alevosía y sin preocupación, llamando a la otra mujer «machupichu». Utilizando como argumentos para denigrarla ‘hechos’, como el que «sus antepasados comían arroz»; y haciendo hincapié en que una de ellas, tiene los ojos azules, apoyando en eso su supuesta supremacía de raza. De traca.

Su comportamiento es absurdo y grotesco, más aún por el contraste con el de la agredida, que en ningún momento responde a sus provocaciones; y el de su acompañante, un hombre, que rehúye en todo momento sus agresiones físicas y verbales, según han explicado posteriormente, para evitar que, en un posible giro de los acontecimientos, pudieran utilizar el paraguas de la violencia de género para darle la vuelta a la tortilla.

Las redes sociales se incendiaron con los hechos. La gente hablaba de delitos y de castigos, que un juez sin duda tendrá que dirimir, pero habría que aprovechar este episodio de racismo dantesco para hablar del trasfondo de estas actitudes, que en ocasiones saltan al foco mediático y otras, no: la ignorancia y el odio ciego. La primera es una consecuencia obvia de carencias en la Educación más básica y es un mal bastante más generalizado de lo que creemos. Cada dos por tres se hace viral un vídeo en el que alguien habla de los choques culturales, cuando se vive en otro país.

Hace poco fueron unas adolescentes españolas estudiando en Estados Unidos las que ‘denunciaban’ en TikTok que estaban rodeados de gente que creía que España estaba en Latinoamérica, o que comíamos tacos y comida picante. Pero lo mismo ocurre a la inversa y se pueden encontrar cientos de testimonios de extranjeros que viven aquí y se ‘escandalizan’ de que comamos carne cruda (embutidos), que durmamos la siesta o que cenemos a las tantas de la noche.

Igual, o más importante, es la reprobación social de hacerles saber que no nos representan y que ellas, son la minoría

Existe una ristre de estereotipos y clichés acerca de muchos países en el mundo, que alimentan este tipo de creencias y la única manera de ‘curar’ estos males es viajando y conociendo de primera mano cuál es la realidad de cada nación y de cada cultura. Pero una cosa es el genuino desconocimiento y otra, muy distinta, es un tonto adiestrado, que además de tener como base el no saber de lo que habla, repite como un ‘mantra’ bulos, frases o expresiones hechas de fuentes interesadas, sin darse cuenta de las consecuencias, ni de las implicaciones.

Hay palabras como MENA (menores extranjeros no acompañados), que salen en el polémico vídeo, que partidos políticos como Vox no han dudado en poner en la palestra en carteles publicitarios, sugiriendo que se llevan el dinero de nuestros abuelos.

Lanzar mensajes que sugieran o impliquen de cualquier forma que un extranjero, sea del país que sea, viene al nuestro a quitarnos lo que sea o a delinquir de cualquier forma; incidir en las cosas que nos diferencian. Incitar el miedo o el desprecio por cualquier ser humano, por el mero hecho de ser distintos, es ruin y sobre todo, muy conveniente para algunos.

Y es ese hecho el que nos debe preocupar, porque es la base de que una mamarracha ebria ponga en la misma frase «basura, mierda e indígena», cuando se dirige a la víctima de un accidente, que ella misma ha causado. Que le impongan el castigo penal que le corresponde es, sin duda, justo y necesario. Pero igual, o más importante, es la reprobación social de hacerles saber que no nos representan y que ellas, son la minoría. Como lo son los partidos que alientan su vergonzoso comportamiento.

* La autora es periodista.