Ni iguales ni parecidos

No es cierto, por más que a la Constitución y a los políticos se les llene la boca proclamándolo: todos los españoles no tenemos los mismos derechos y deberes, ni mucho menos. Con la instauración de las autonomías se consiguió perpetrar en España una de las grandes injusticias que a día de hoy todos parecemos haber asumido sin rechistar. Engrandecidos por la necesidad de que firmasen la Carta Magna, algunos territorios se sumaron al Estado democrático jugando con cartas marcadas. Se lo explico: no puede ser justo un país con unas regiones con, por ejemplo, una fiscalidad más ventajosa. El País Vasco, tan dado al victimismo, goza de unas prebendas fiscales, el llamado cupo vasco, que hacen que aporte menos a la caja común que el resto de autonomías, amparados por un fuero que parece regalado por los dioses, intocable y marrullero.

Tampoco somos todos iguales si para trabajar en la Administración me exigen (sí, me exigen) que tenga un título de vascuence, catalán, gallego o valenciano, y con el bable a punto de salir también a jugar. Pero cualquier oriundo de esas comunidades viene a Extremadura, Murcia o Andalucía y obtiene plaza sin ese requisito excluyente.

Hay comunidades de primera, de segunda y hasta de tercera. Y precisamente las más insolidarias y egoístas son las que han recibido más de las arcas comunes durante siglos. Y siguen pidiendo más, siempre más.

Y hay veces en las que te cabreas, mucho. Porque llega a parecer que hay que ser desleal, calculador o intrigante para que tu tierra consiga al menos lo que el resto. En el caso de Extremadura, en muchos aspectos parecemos una colonia: de aquí salieron los trabajadores, las materias primas, pero no nos ha revertido apenas nada. Y no me vengan con lo de que no tenemos industria transformadora, porque todo se puede instalar donde se desee si se ofrecen las ventajas necesarias. Todo es cuestión de tener también los políticos con el arrojo necesario y más comprometidos con su tierra que con sus siglas

«No os quejéis tanto, que tenéis mucho aire limpio y espacios abiertos». Claro. Pero también nos gustaría tener trabajo y buenas universidades para que nuestra juventud no tuviera que emigrar (en autobús y dando gracias), hospitales que no se caigan a trozos, materias primas que se transformasen aquí… hartos de ser simplemente de donde se saca sin recibir a cambio más que indiferencia o desprecio. Sin victimismo, realidades.

Así que no me hablen de igualdad, porque ni siquiera el voto en las urnas vale lo mismo en unas zonas que en otras de España. Igual es hora de ser más protestones, exigentes, egoístas o calculadores. El problema es que no nos sale y de eso se aprovechan los demás, que tienen el colmillo más retorcido… y más independentista.

@merbaronam

La autora es periodista