Los gritos del silencio

Pues sí, mientras más de cinco mil niñas son envenenadas por ir a la escuela en Irán y asesinadas por no llevar el velo islámico; mientras millones han sido apartadas de la universidad o denegado el acceso a un puesto de trabajo, incluso prohibido acceder a algunos lugares públicos en Afganistán, en el Congo se sigue batiendo récords de violaciones, en Somalia permitiendo la ablación del clítoris o mientras millones de mujeres y niñas no tienen acceso a la educación, son obligadas a matrimonios no deseados a cambio de dote, es decir, vendidas, otras tanto obligadas como esclavas sexuales, o a trabajar en condiciones inhumanas, o sin derechos de ningún tipo, aquí nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza más con fines de rédito electoral que con ánimo de solucionar los problemas reales que atañen a la vida diaria de las mujeres y por lo que cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, como todas las fechas parejas, no para solucionar nada justamente ese día, sino para simbolizar, resaltar, poner en valor, la necesidad de aplicar políticas activas conducentes a ello durante los otros 364 días que tiene el año, imaginen si hay días.

"A veces, el silencio gana más batallas que algunas palabras o, si no las ganas, al menos, no las empaña Sin entrar en valoraciones políticas, pues estaría haciendo el mismo ejercicio irresponsable que estoy criticando, lo que no es de recibo es que se transmita a la sociedad, especialmente a las mujeres y a la comunidad internacional, la imagen de división que se ha dado y que hemos dado como conjunto a los que unos y/o unas llaman movimiento, otros u otras revolución y la mayoría defensa en las libertades y derechos de las mujeres para lograr la plena igualdad en todos los estratos y ámbitos de nuestra sociedad con la suficientes garantías jurídicas de acceso y desarrollo así como de protección. Ayer de lo único que se trataba era de poner en valor la necesaria transformación de nuestra sociedad para erradicar la diferencia entre géneros y poner en valor y relevancia a la mujer, a todas sin excepción, a la que viste de morada, de verde, azul, naranja o rojo, o no quiera vestir de nada, a la madre, a la hija y a la abuela, a la casada, soltera, en pareja o sin ella, a la de toda condición sexual, a la del hogar, a la trabajadora, a la desempleada o a la estudiante, a todas, pero sin fisuras, porque la relevancia de mostrar unidad trascendía a nuestros políticos y políticas así como a sus grupos, que como repito no a las políticas efectivas que para eso existen 364 días como mencionaba para discutirlas y que cada cual decida en 1.460. En un día como ayer, en vez de escuchar los exabruptos por uno y otro lado, manifestaciones algunas más destructivas que constructivas, yo hubiese optado más por lo que une, los derechos y libertades de las mujeres y por un día entender que a veces el silencio gana más batallas que algunas palabras, o si no las gana al menos no las empaña.