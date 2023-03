La hiperbólica reacción del gobierno al cambio de sede social a Países Bajos de Ferrovial ha sido una muestra de su funcionamiento. La respuesta ha variado desde las amenazas más o menos veladas y un cuestionamiento rayano en el reproche moral, para unos, a la batería habitual de propuestas de prohibiciones y multas amparadas en nuevas normas ad hoc, de una más que dudosa legalidad, para los otros. Para un ejecutivo que no duda en señalar con nombre y apellidos a empresarios, y a los que culpa de gran parte de la inflación, es llamativo que les duela tanto la salida. Nada nuevo bajo este sol de coalición.

Con todo, la decisión de Ferrovial es más anécdota que problema sistémico. O debiera ser sólo eso. Pero que no sea una catástrofe para nuestro país no quiere decir que no sea una potente señal. España no es país para empresas.

No es una cuestión de un partido o una corriente ideológica (aunque el actual gobierno parece especialmente empeñado en desacreditar al sector empresarial), sino una forma de funcionar. Como sistema inmune, España rechaza al empresariado como un cuerpo extraño. Una función que, además, está caricaturizada en el país y del que sólo se echa mano cuando se trata de aportar a la sostenibilidad financiera del sistema.

Políticamente, se nos llena la boca con el cambio de modelo productivo y con el sistema emprendedor, pero lo cierto es que el sector público se limita a regular y supervisar. En no pocas ocasiones, un factor más de estrés para las empresas. Hay una serie de factores que anclan a nuestras empresas a un modelo envejecido frente a economías de países de nuestro entorno.

El grueso de la economía española responde a modelos de producción intensivos en recursos humanos, pero no en capital o procesos productivos. Una economía enfocada al servicio que siendo negativa la contribución de la productividad. En las últimas dos décadas la productividad ha caído un 14,7 %, siendo también más baja la productividad por hora trabajada (un 14,1 % inferior). Esto explica que el PIB per cápita de España sea un 18,5 % inferior al de la eurozona y que nos cueste más captar inversión para el sector privado.

Capitales que no creen que España sea un país inseguro jurídicamente. No lo es, pese a los invariables bandazos legislativos en la alternancia en el poder. Pero sí existe un factor negativo: la hiperregulación. Con tres diferentes niveles legislativos, asistimos a una auténtica diarrea legislativa. La CEOE calculaba que en España hay en vigor 100.000 leyes; 67.000 de las cuales dictadas por las Comunidades Autónomas. A ello se suma el paulatino empeoramiento de la calidad en la técnica legislativa y la dificultad de armonizar la misma actividad entre comunidades. Un enorme coste para nuestras empresas, a las que tampoco ayudalos dilatados plazos de las administraciones.

España está anclada en un modelo de empresa que, por tamaño y músculo financiera, es menos resistente a situaciones de crisis

El sistema fiscal es extractivo para muchas empresas. En especial, para esas microempresas en sí mismo que son los autónomos. Muchos de los cuales podrían plantearse la creación de empleo, pero los costes son inasumibles. No se trata del salario mínimo (subidas asumibles en muchos casos) sino los costes derivados de la creación de empleo: de los 34 países que conforman la OCDE, España es el noveno donde es más caro crear un puesto de trabajo. Al nivel de países con un PIB superior. El coste de las cotizaciones sociales es ya del 40% del salario del trabajador.

Las empresas españolas están en un alto porcentaje mal financiadas. Sus recursos casi únicos son el sistema bancario y el propio sector público (de nuevo, con tiempos difícilmente compatibles con la toma de decisiones en una empresa). La financiación es cara porque además no se ha conseguido atraer suficiente capital foráneo para inversión en pymes, y la creación de figuras con beneficios fiscales (algo que sería lógico) se mira con recelo desde la clase política.

España está anclada en un modelo de empresa que, por tamaño y músculo financiera, es menos resistente a situaciones de crisis. Les cuesta coger tamaño y esto es veneno para la competitividad: el 12% de las empresas de Alemania tiene más de 10 empleados, en España un 4%. Desde 2008, Alemania aumentó en más de un 30% las empresas con mayor tamaño. En España, este número se redujo en un 22%.

No es un debate ideológico, necesitamos esta conversación. La colaboración pública-privada será la clave de las próximas décadas. Pero no se están creando crean desde el sector público las condiciones necesarias para el fortalecimiento de nuestro sistema empresarial.

*Abogado, experto en finanzas