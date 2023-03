Durante estos días pasados, del 3 al 10 de marzo, se ha venido desarrollando el Festival Internacional de Literatura en Español (FILE) que este año ha tenido lugar en Extremadura, centrando sus actos sobre todo en Zafra y Trujillo. Un festival con un presupuesto descomunal (150.000 euros), que muchos tienen, o tenemos, la sensación de que han estado mal aprovechados y que aunque haya traído a autores de renombre (Antonio Muñoz Molina o el argentino Martín Caparrós), uno tiene la impresión de que ha pecado de excesivo faranduleo y un enfoque de “estrellitas” que no venía al caso. No deja de resultar ridículo eso de pagar veinte euros por desayunar con un escritor. En el Aula Literaria Valverde de Cáceres después de la lectura se ofrece ir a tomar unas cañas con el escritor o escritora de turno, sin tanta ceremonia. Por lo demás, como el cotarro lo organizaban dos periodistas de El País, Ruiz Mantilla y Rodríguez Marcos, el principal mérito de muchos de los presentes en el listado está claro que era colaborar en ese periódico o ser amiguete de los organizadores.

Así somos en Extremadura: o no hay dinero para lo básico (por ejemplo adquirir libros y revistas para las bibliotecas) o se tira por la ventana para al final hacer algo que no ha tenido tanto eco, y que se podría haber hecho mucho mejor y con menos gasto. Por no hablar de lo absurdo de centrar los actos en Zafra y Trujillo, dejando de lado a Cáceres, Mérida y Badajoz, donde había mucho más público potencial.

Frente a esa cultura de bombo y platillo, y casi de cheque en blanco, hay quien hace las cosas por pasión y por gusto, sin cobrar nada a cambio, y muchas veces bregando con obstáculos absurdos. Es el caso del Ateneo de Cáceres, que tiene una programación cultural amplísima, y que hoy, de 17.30 a 20 h., acoge una Jornada sobre Cómic que muestra la vitalidad de un género que cada vez tiene más lectores de todas las edades. En ella, para empezar, se presentarán las novedades de la asociación exTreBeO, que se ha propuesto adaptar al cómic clásicos de la literatura universal. También se presentarán dos cómics históricos: Álvaro de Bazán, el almirante invicto y Diego García de Paredes, el Sansón extremeño, obras de Miguel Gómez “Gol”, Pedro Camello y Lola Aragón. Sin duda una manera de acercar tanto la literatura universal como la historia de nuestro país a públicos más receptivos a lo que combina el texto con la imagen.

Aunque para mí el plato fuerte de la jornada será una obra que, más que el pasado, imagina el futuro, como es la novela gráfica Arconte, de Fidel Martínez, nacido en Sevilla en 1979 pero afincado desde hace décadas en Badajoz, y sin duda uno de los más originales de su generación.

Publicada por Norma Editorial, esta obra es la primera incursión del autor en la ficción futurista. Frente a quienes se encasillan en un género o un tema, Fidel Martínez aborda en cada obra nuevos territorios: desde la memoria de la represión franquista enCuerda de presas (en colaboración con Jorge García) o las guerras de Yugoslavia con Sarajevo Pain, pasando por la biografía de Paul Celan en Fuga de la muerte, hasta un porvenir cercano en el cual una pareja de astronautas viaja a Europa, no nuestro continente sino el homónimo satélite de Júpiter donde se ha detectado presencia de vida y algo más inquietante: un virus que incomprensiblemente está también en nuestro planeta y que estaría relacionada con el origen de la memoria.

Referentes como Solaris o Interstellar son asimilados por Martínez para llevarnos a donde nos llevan las más logradas fábulas sobre el espacio exterior: a los abismos interiores que convocan el silencio y soledad de los espacios infinitos, a los traumas personalesque el versátil trazo de Martínez evoca con un efectivo tenebrismo.

*Escritor