Papás y el Día del Hombre

Niños, no en general, sino de género masculino, preguntan enfadados a sus profesoras por qué existe un Día de la Mujer y se quejan de que no exista un Día del Hombre. Es una situación real ocurrida en un centro de Primaria y que pone de manifiesto que todavía queda mucho para lograr la igualdad y para que no sea necesario un 8M reivindicativo.

Los más pequeños son esponjas y actúan por imitación y no me cabe duda de que con sus increpaciones repiten el discurso que han escuchado, en primer lugar, en su propia casa.

Si hay niños y niñas que salen en las manifestaciones por la igualdad de la mujer junto a sus padres es porque estos les han inculcado la necesidad de seguir reivindicando una igualdad real. Pero si hay otros niños que aún no lo entienden y a los que incluso les molesta ese día, como si se sintieran amenazados, es porque aún no comprenden que el 8M no es un día en contra del hombre.

Qué gran responsabilidad tenemos los padres en que las futuras generaciones vivan en un mundo más igualitario. Me consta que en los centros educativos se vuelcan intentando hacer ver a niños y niñas que, a lo largo de la Historia, muchas mujeres han sido silenciadas y que, en la actualidad, existen diferencias entre hombres y mujeres simplemente por ser de uno u otro género.

Puede ser difícil de entender porque para un niño, no debe de tener mucha lógica que, a mismo trabajo hecho, los hombres cobren más que las mujeres, o que, en algunos países, a ellas no se les permita conducir o ir a la escuela; o que las mujeres no pudieran votar en España hasta 1933 o que no pudieran ser juezas hasta 1966.

Si los pequeños nacen con esa conciencia de igualdad, es primero en casa donde ese concepto cambia para dirigirse hacia el lado del machismo o mantenerse en el feminismo y, en este punto, los padres, masculinos, tienen mucho que decir y mostrar a sus hijos.

Imagino que las madres, en pleno siglo XXI, inculcarán a hijos e hijas el valor de la igualdad y si además, los padres contribuyen reprochando a sus hijos actitudes o comentarios machistas y haciéndoles ver que por ser hombre no se tienen más derechos que por ser mujer, los niños no tendrán dudas y, cuando sean padres, transmitirán los mismos valores. Así que padres, no olvidéis que sois imprescindibles en la lucha.