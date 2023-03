El caladero de Ciudadanos

Los partidos políticos saben que resulta harto complicado desbancar a un alcalde. La ciudadanía tiende a ser conservadora y asegurar el bastón de mando para quien lo tiene. Sin embargo, en la pasada legislatura, con la irrupción de Ciudadanos, se dieron distintas variables que dividieron el voto a derecha e izquierda y propiciaron resultados inesperados. En Badajoz venció el PSOE pero el PP y Ciudadanos, próximos ideológicamente como dijeron, se dieron la mano y formaron un gobierno de coalición dejando al ganador en la oposición. En Cáceres ocurrió justo lo contrario: ganó el PSOE pero sumando PP y Ciudadanos igualmente, en esta ocasión no se pusieron de acuerdo y dejaron gobernar a la lista más votada.

Ahora que Ciudadanos va camino de la extinción y, por consiguiente, su representación va a ser mucho menor o inexistente ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Atribuir todos esos votos a la derecha resulta un error, pero meterlos en la saca de la izquierda otro tanto de lo mismo. El partido naranja, fundado por Albert Rivera, venía a regenerar la vida política española, a levantar las alfombras y dejar entrar la luz de sol en las instituciones. Por ello ilusionó y recogió a un electorado harto de bipartidismo y, por consiguiente, ex votantes tanto del PP como del PSOE.ay miembros de Ciudadanos, como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ahora va a encabezar la candidatura del PP con todo lo que ello implica y miembros de Ciudadanos de Cáceres, como Ñete Bohigas, que ha renunciado a su acta de concejal para entrar en la lista del PSOE de Luis Salaya. Otro tanto de lo mismo ha pasado en Villanueva de la Serena, donde el socialista Miguel Ángel Gallardo ha metido en su lista como independientes a los dos ediles naranjas.

Si se entra en la trastienda de los dos grandes partidos extremeños, a estas alturas se da por hecho que tras el 28 de Mayo Plasencia tiene muchas posibilidades de mantenerse en manos del PP y Mérida en manos del PSOE. Aún así, ninguno de los dos partidos en la oposición dan por perdida la batalla aunque Fernando Pizarro y Antonio Rodríguez Osuna gocen de mayoría absoluta. En Badajoz y en Cáceres la pugna está más abierta con la posible desaparición de Ciudadanos y la solución tiene aún recorrido hasta las urnas.ay que tener en cuenta que ni una ni otra ciudad tiene mayoría absoluta y encima hay más partidos en juego, incluso algunos de ámbito localista que con un simple concejal puede tener la llave. En unas elecciones no se trata solo de ganar, que también, hay que formar después una mayoría.

En unos comicios generales el candidato es importante y en unos autonómicos igual, pero en unos municipales resulta sin duda primordial. En lo local el electorado no se mueve tanto por su ideología como por la efectividad y la conveniencia propia. Se valora una gestión y se decide entre continuidad o cambio. Lo dicen siempre todos los partidos, que no hay encuesta que valga, que si un alcalde concita la simpatía de sus vecinos casi todo está hecho, no hay marea nacional o autonómica que se lo lleve por delante. La prueba es la diferencia de votos que muchas veces se ven en las urnas municipales con respecto a las autonómicas o nacionales. De ahí que desbancar a un alcalde como decía al principio sea una tarea tan complicada. No obstante, ningún partido desespera pues un despiste del rival puede hacerle perder un simple concejal que permita otro resultado. Al fin y al cabo en peleas tan igualadas un puñado de votos puede definir todo un ayuntamiento. Veremos.